Veşti proaste pentru viitorii şoferi. N-ai carte, n-ai… permis de conducere!

Vești proaste pentru viitorii șoferi. N-ai carte, n-ai… permis de conducere!

N-ai carte, n-ai… permis de conducere! Cine nu are cursurile terminate și nu demonstrează acest lucru printr-o adeverință nu are ce căuta cu permisul de conducere în mână - așa sună o nouă inițiativă legislativă propusă de mai mulți parlamentari. Schimbările, însă, nu duc într-o direcție bună, spun polițiștii, care consideră că nu este important câte clase a terminat candidatul, ci să știe să se descurce și să aplice ceea ce a învățat.Mai mulți parlamentari au adoptat o inițiativă conform căreia, pentru a deveni șofer, candidatul ar trebui să aibă minimum opt clase. „În România, mulți participanți în trafic, analfabeți au obținut per-misul de conducere, având ca urmare instalarea corupției în sistemul de examinare pentru obținerea permisului de conducere și în final producerea unor accidente foarte grave din cauza necunoașterii legislației”, se arată în expunerea de motive.Totuși, examinatorii auto spun că nici vorbă de corupție în ceea ce privește obținerea permisului de conducere. „Totul este transparent, există camere de filmat peste tot. Can-didatul are, în fața calculatorului, o cameră video, așa că dacă s-ar apropia cineva de el să-l ajute, să zicem, imediat s-ar vedea pe cameră. De asemenea, pe hol există un monitor, iar orice persoană care stă acolo, afară, poate vedea ce se întâmplă în camera de examen, oricând. Au fost instituite camere tocmai din acest motiv, pentru ca lucrurile să fie transparente și pentru a nu lăsa loc de suspiciuni cu privire la veridicitatea examenului”, preci-zează comisarul șef Adrian Bârsu, șeful Compartimentului Examinări din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Autovehiculelor Constanța.Până în 2006, legea prevedea ca cei care își doresc permis să aibă minimum patru clase. Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Rutier, această reglementare a fost înlăturată pentru a ne alinia normelor europene. „Și înainte ne obliga să avem anumite adeverințe prin care candidații să demonstreze că au patru clase. Mai veneau unii cu adeverințe falsificate, era o muncă în plus, pentru că trebuia să stai să-i verifici fiecăruia adeverința, să iei legătură cu unitatea școlară”, spune comisarul șef. La fel se poate întâmpla și în prezent. Parlamentarii susțin că cei care au opt clase și vor permis de conducere trebuie să prezinte, în momentul în care se înscriu pentru examen, o adeverință de la uni-tatea școlară, document care poate fi falsificat extrem de ușor.Șoferii nu privesc cu ochi buni această inițiativă, ba din contră, spun că este discriminatorie. „Dar ce contează dacă are două clase sau opt? Contează să înveți și să iei permisul. Poate unii au memorie vizuală bună și rețin din ceea ce i-au învățat instructorii. Poate pe alții îi ajută prietenii, rudele să învețe, poate alții citesc mai greoi, dar ce contează toate astea? E discriminare pe față, astea sunt drepturile omului. Unde scrie că dacă am doar șapte clase nu știu să citesc sau să scriu?”, spune constănțeanul Gabi M.