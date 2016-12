Veşti proaste pentru şoferi: RAR a achiziţionat un RADAR MOBIL pentru noxe

Vești proaste pentru șoferi: RAR a achiziționat un RADAR MOBIL pentru noxe

Procesul de achiziție publică a fost lansat în 22 septembrie, iar echipamentul corespunde principiilor de funcționare și caracteristicilor tehnice prevăzute în ultimele regulamente europene în materie, emise în 2016, scrie News.ro."RAR urmează să achiziționeze un singur echipament portabil, ambarcat pe autovehiculele testate, un sistem compus din mai mule aparate, care se utilizează pentru determinarea poluanților gazoși emiși de autovehicul în timpul deplasării în condiții reale de trafic, în vederea obținerii omologării de tip, europene și naționale, precum și a supravegherii de piață", a precizat, pentru News.ro, directorul general al RAR, George Dincă.Achiziția vine la un an după izbucnirea scandalului Volkswagen. Grupul auto german a recunoscut anul trecut că a manipulat testele de poluare pentru 11 milioane de vehicule diesel la nivel mondial, prin instalarea unor softuri ilegale care reduc nivelul emisiilor în timpul testelor.Potrivit experților, utilizarea de echipamente precum cel care urmează să intre în dotarea Registrului Auto Român fac imposibilă trucarea testelor, pentru că sunt sunt măsurate emisiile efective în condiții de trafic real.Echipamentul poate măsura emisiile tuturor autovehiculelor de pasageri (categoria M) șli de transport de marfă (categoria N)."Echipamentul portabil de măsurare a emisiilor poluante - PEMS -, care se poate instala pe orice autovehicul din categoriile M și N, se conectează la sistemul de evacuare al autovehiculului, în partea finală a acestuia, prelevează și analizează mostre din gazele de evacuare, în timp ce autovehiculul este condus în condiții reale de trafic, pe un traseu prestabilit și verificat cu ajutorul aparatului GPS din dotarea PEMS", a menționat șeful RAR.Echipamentul are instalate programe informatice care realizează un raport în care sunt prezentante cantitățile de substanțe poluante - CO, CO2, NO, NO2, NOx, HC, CH4, NMHC -, precum și particulele nanometrice - pulberi în suspensie - rezultate din analiza gazelor de evacuare prelevate în timpul parcurgerii traseului.Potrivit caietului de sarcini, noul echipament trebuie livrat și instalat în cel mult șase luni după atribuirea contractului, scrie romaniatv.net