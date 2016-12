Veşti proaste pentru militari şi poliţişti! Măririle salariale promise în campanie, şterse cu buretele

10

Despre prostia romaneasca..

Daca romanul e cam prostut si pune repede votul la vrajeli ieftine..ce sa-i faci,daca a dat putin pe la scoala si putina aia scoala pe care o are nu l-a invatat sa gandeasca,nu a invatat din greselile din trecut nimic..atatia asistati in tara aia care l-au votat,atatia pensionari,care sunt spalati pe creier de antene,cred si eu ca au castigat..Asistatii percuteaza la promisiuni,la mocangeala,pensionarii la marire de 20 de ron a pensiei.Iar timeretul isi merita soarta cu principiul nu-mi pasa..nu-i mai plangeti pe poliisti si militari Ptr.ce ei merita pensii speciale?de ce nu merita si alte categorii de bugetari pensii speciale?ues lape sie la 50 de ani si cine ii time 30 de ani pe ei in carca,platindu-le pensia?au oricum salarii de peste 25 de milioane,pana si un militar fara bacalaureat are 22 de milioane,ca ta in bloc cu mine,si e mai mult pe acasa.cica are libere dupa atatea ture de 24 de h..au norma de hrana in valoare foarte mare,de ce restul prostimii nu are norma de hrana?pana si femeile de servciu d ela hotelul militar d eau orogram 7.30-15,30 au norma.de hrana,ptr.ce?cu ce sunt ele mai smechere decat una de lucreaza intr-o scoala sa zicem?alea pot sa vina cu pachet de acasa,astora din armata tb sa le dam norma de hrana de 5-6milioane,saracele de ele..o duc rau..Atata risipa in tara asta...normal a se duce de rapa,aia mari fura si astia mici incearca sa ciupeasca si ei cum pot si cine mai tine tara asta?asistatii?aia de muncesc pe minimul pe economie?psd ati vrut,luati psd si nu va mai plangeti..P.S.a ajuns orasul ala atat de infect,plin de tiganime in orice cartier ai merge