Veşti proaste pentru cei ce fac şcoala de şoferi. Ce îi aşteaptă pe cursanţi

Vești proaste pentru cei ce fac școala de șoferi. Ce îi așteaptă pe cursanți

Ministerul Transporturilor aduce modificări importante în ceea ce privește cursurile pentru școlile de șoferi. Astfel, începând cu 1 iulie, s-ar putea introduce reguli noi care nu numai că ar scumpi prețurile pentru școala de șoferi, dar i-ar și lăsa pe instructori fără cursanți.Un ordin al ministrului Transportu-rilor, care ar putea intra în vigoare de la 1 iulie, aduce scumpiri cu până la 30% pentru cursurile de șoferi. Mai exact, școlile de șoferi vor fi obligate prin lege să-și înregistreze toți cursanții la Autoritatea Rutieră Română.Concret, instructorii vor fi obligați să cumpere o aplicație electronică gestionată de ARR în care să treacă numele și datele elevilor. Această aplicație presupune și costuri suplimentare, care se vor resimți și în prețul cursurilor. De asemenea, școlile de șoferi vor fi obligate să aibă un registru unic în care să treacă fiecare oră de conducere a fiecărui cursant cu precizie, din timp. Astfel, instructorii vor fi controlați dacă orele corespund cu cele ale tabelului. Instructorii auto sunt supărați și consideră că aceste schimbări nu sunt menite decât pentru a le pune bețe în roate.„Ne opresc să ne ceară niște acte stupide, fără consistență. Efectu-ează controale pentru a vedea dacă ora controlului coincide cu datele cursantului, cu ora stabilită în registrul unic. Iar asta este suficient? Gata, așa avem cursanți pregătiți? În documentul acesta se precizează că eu trebuie să prezint ARR-ului programul pe toată perioada de instruire, adică o lună de acum încolo, cu ziua și ora la care vine cursantul. Dar dacă nu vine cursantul trebuie să refaci ora, iar acea oră ai pierdut-o, pentru că nu am voie să iau alt cursant. Asta înseamnă că pierdem timpul”, precizează Daniar Bectemir, instructor auto independent.Număr de ore limitat De asemenea, actul normativ stabilește faptul că instructorii nu vor mai avea voie să efectueze mai mult de 210 ore de conducere pe lună. Asta înseamnă câte șapte cursanți pe lună de fiecare instructor, ceea ce în opinia lor este extrem de puțin și inutil.„Ne limitează, pur și simplu. Ei urmăresc să limiteze numărul de clienți per instructor la maxim șapte pe lună, astfel încât toată lumea să aibă de muncă. Într-adevăr, existau și anumiți instructori care aveau, pe lună, câte 600 de cursanți. Însă acum ce să facem? Să sancționăm pe toată lumea? Este o porcărie. Cursantul trebuie să-și aleagă ce instructor vrea el, un instructor pe care îl crede valoros. Păi mie dacă îmi vin luna aceasta zece cursanți, ce le spun ultimilor trei, că nu am voie să îi instruiesc? Mai au să ne regleze și prețurile și le-au făcut pe toate”, spune instructorul.Instructorii auto care nu vor res-pecta aceste reguli riscă amenzi usturătoare.