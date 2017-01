Veşti bune: Va fi construită o nouă şosea spre sudul litoralului

6

Totul este relativ

Este dreptul dvs sa fiti ironic eu nu am nimic cu aceasta sosea noua - si un drum pietruit daca apare in judet este util . Va explic mai pe indelete : de la gara din Constanta se poate ajunge pe doua cai in Mamaia -pe bd Mamaia si pe bd Lapusneanu - vara in Mamaia se circula bara la bara -Indiferent pe care bulevard voi circula de la Perla apare ambuteiajul .Acelasi lucru se va intimpla si in Agigea.Indiferent pe care sosea voi circula de la sensul giratoriu ( intersectia DN 38 cu DN 39 ) si pana la Autostrada se va circula bara la bara -cel putin in sensul Agigea -Constanta pe DN 39 in localitate ar trebui construita a treia banda .

Logic si normal ar fi fost sa faca o strapungere din A4 inainte de Lazu, pod nou peste canal, ocolire Agigea, Techerghiol, Eforie Nord, Sud care sa...