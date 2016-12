Veşti bune pentru şoferi! La sfârşitul lunii iunie va fi gata drumul dintre Năvodari şi Constanţa

Vești bune pentru șoferi! La sfârșitul lunii iunie va fi gata drumul dintre Năvodari și Constanța

Proiectul pentru modernizarea drumului care leagă orașul Năvodari de stațiunea Mamaia se apropie de sfârșit. Lucrările au început în primăvara anului 2014, având un termen de execuție de 18 luni. Ca majoritatea proiectelor începute în România, termenul a fost depășit din cauza firmelor care au executat lucrările. Potrivit administrației locale din Năvodari, proiectul va fi finalizat la sfârșitul lunii iunie a acestui an, în mijlocul sezonului estival.„Lucrările sunt terminate în proporție de 80% în acest moment și cred că drumul va fi gata până la 30 iunie. Mai avem de montat fântânile arteziene, de asfaltat sensurile giratorii. Dintre cele trei sensuri, am finalizat unul și mai avem două, de asfaltat integral. Lucrările în privința trotuarelor au fost finalizate în proporție de 60%, aceste lucrări fiind în strânsă legătură cu pistele de bicicliști. Continuăm lucrările la pasarela pietonală, am turnat încă o pilă, avem două culee”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Adrian Constantin, șeful Serviciului Achiziții Publice din cadrul Primăriei Orașului Năvodari.Dezamăgirea a apărut în momentul în care lucrările au fost sistate timp de 3 luni, din cauza unui litigiu între constructorul drumului, asocierea de firme SC Teldrum SA, SC Imob Lux Construct SRL, SC Specialist Consulting SRL, și SC Enel SA. Motivul a fost reprezentat de obligația constructorului de a reloca rețelele electrice aflate pe amplasamentul drumului. Șoferii care și-au stricat mașinile în timp ce muncitorii dormeau pe șantier au cerut socoteală administrației locale. Cum puține persoane au știut că, de la data emiterii ordinului de începere și încheierii procesului verbal de predare al amplasamentului, responsabilitatea asupra stării drumului aparține constructorului, nervii au fost vărsați pe Primăria Năvodari și mai puțin pe cei cu adevărat vinovați.„Sunt dezamăgit de modul în care s-au desfășurat lucrările. În ultima perioadă au început să aibă un ritm mai bun, dar supărarea mare este că drumul a stat neamenajat mult timp, iar asta a supărat năvodărenii și inclusiv pe noi. Am făcut presiuni foarte mari pentru a se termina această lucrare. Partea bună este că vom avea până la urmă un drum frumos, iluminat, cu trotuare și patru benzi, ce nu a mai fost până acum”, a mai adăugat Adrian Constantin.Pe mijlocul drumului dintre Năvodari și stațiunea Mamaia va fi montat un parapet de mică dimensiune, 0,5 metri, pentru a despărți sensurile de mers, dar astfel încât să nu încurce circulația. Costurile totale ale acestui proiect au fost de aproximativ 40 de milioane de lei.