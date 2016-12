VESTE TRAGICĂ DESPRE BĂTRÂNA CARE A SENSIBILIZAT ŞI MOBILIZAT CONSTANŢA

VESTE TRAGICĂ DESPRE BĂTRÂNA CARE A SENSIBILIZAT ȘI MOBILIZAT CONSTANȚA

Cu toții am văzut-o cel puțin o dată pe bătrâna cocoșată care se plimbă noaptea prin intersecții și vindea flori. Dacă unii dintre șoferi îi ofereau bani sau mâncare, alții se uitau cu dispreț și nici măcar nu deschideau geamul. Puțini erau cei care opreau să vorbească cu ea.Aceeași tânără din Constanța, care a stat de vorbă cu „mamaie” și ulterior a scris pe Facebook povestea ei, a anunțat, aseară, că cea care a sensibilizat un oraș întreg a murit:"Cu părere de rău va anunț ca "mamaie" ( bătrâna cu florile) s-a stins din viata ieri în jurul orei 19:00.. Fac un apel acum la toți cei care au cunoscut-o si cei care au inima si care pot sa ajute, măcar acum .. Sora dânsei nu poate acoperi cheltuielile înmormântării si are foarte mare nevoie de ajutor ..Toți cei care vor sa ajute pot dona aici, acest cont este pe numele VASILE MARIOARA( sora bătrânei), iar codul IBAN este acesta: RO44BTRLRONCRT0244922701, BANCA TRANSILVANIA.Am postat asta la insistentele si rugămințile surorii, care este disperata..Mulțumim celor care au fost si înainte de acest moment alături de noi si mulțumim si celor care ne ajuta acum, sora dânsei nu poate face fata cheltuielilor, nu se poate descurca singura si in momentul asta nici nu are puterea necesară..."