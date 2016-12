Veste proastă pentru "pistolari". Ce arme vor fi interzise

Armele neletale, precum pistoalele cu gloanțe de cauciuc sau cele cu gaze, nu vor mai putea fi scoase din case de deținători, potrivit unei propuneri legislative de modificare a legii regimului armelor și munițiilor. În vreme ce autoritățile atrag atenția asupra incidentelor armate în care au fost folosite astfel de arme, deținătorii se împotrivesc măsurii.De ani buni, Legea 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor este subiect de discuții contradictorii între guvernanți și deținătorii de arme. Ambele „tabere” sunt de părere că este nevoie de modificarea legislației, dar cum era de așteptat, nu cad de acord asupra schimbărilor ce trebuie legiferate.Una dintre modificările ce stârnește, în prezent, nemulțumiri în rândul deținătorilor de arme din țara noastră este referitoare la armele neletale. Astfel, potrivit ultimei propuneri legislative, susțin deținătorii de arme, pistoalele neletale, indiferent că este vorba despre cele cu bile de cauciuc sau de cele cu gaze, nu vor mai putea fi scoase din domicilii. Cei care vor ieși cu ele din casă se vor alege cu dosar penal.„Propunerea legislativă a trecut de Camera Deputaților, urmează Senatul. Sunt trei aspecte principale: armele neletale de autoapărare care vor fi băgate în casă, instructorii din poligoanele de tragere nu vor mai avea drept de port-armă dacă nu sunt angajați ai unui poligon și referitor la colecționari, aceștia nu puteau să colecționeze decât arme scurte fabricate până în 1938. Tot anul trecut am stat pe culoarele Parlamentului, în încercarea de a modifica respectivele propuneri și am reușit modificarea prevederii referitoare la colecționari, și anume că vor putea colecționa arme fabricate până în 1945. Cât privește restul propunerilor, la sfârșitul săptămânii am fost la Parlament și încă nu fuseseră discutate”, ne-a precizat Ioan Găucan, secretarul general al Asociației Naționale a Colecționarilor de Arme.Cât privește intenția autorităților de a interzice folosirea armelor neletale de autoapărare în afara domiciliilor deținătorilor, Vili Stancu, președintele Asociației Naționale a Deținătorilor de Arme, atrage atenția asupra faptului că „pericolul real este pe stradă”: „Prin adoptarea acestei propuneri se interzice portul și folosirea armelor de autoapărare, obligând la folosirea lor strict la domiciliu. Or, conform statisticilor Poliției, toate tâlhăriile, agresiunile, atacurile, infracțiunile cu violență s-au produs în afara domiciliului. Propunerea este făcută în mod vădit în favoarea infractorilor, lipsind cetățenii de posibilitatea de a riposta unui atac pe stradă”.Pistoalele cu bile de cauciuc, interzise în EuropaSe impune menționat că sunt state europene care au interzis deja o parte din armele neletale, și anume pistoalele cu bile de cauciuc. Este vorba despre Germania, Austria, Belgia etc.Situația nu este la fel în întreaga Europă, a adăugat Vili Stancu: „În unele țări, armele cu gloanțe de cauciuc sunt într-adevăr interzise, dar armele de apărare cu gaze nici măcar nu fac obiectul legii, deținerea lor fiind liberă pentru cetățenii care au împlinit 18 ani. Apoi, mai este și exemplul Elveției (45,7 arme la 100 de locuitori față de 0,7 în România), unde civilii dețin mai multe arme (majoritatea automate) decât armata și în fiecare casă există o armă”.În prezent, armele cu bile de cauciuc aflate în vânzare în țara noastră și în Bulgaria sunt aduse, potrivit reprezentanților asociațiilor, din țări precum Ucraina și Slovacia.Mai multe accidente la vânătoare și sinucideriNici argumentul că numărul de incidente armate în care au fost folosite arme neletale este atât de mare încât impune retragerea acestora de pe străzi nu este acceptat de deținători.„S-a invocat creșterea numărului de situații de folosire a armelor neletale pentru autoapărare, în afara cadrului legal. Se vehiculează un număr de 92- 97 de cazuri în doi ani consecutivi. Informația este folosită voit în mod tendențios și scoasă din context. Dacă la nivel de țară, conform statisticilor Poliției, există un număr de aproximativ 90.000 de deținători de arme neletale, ajungem la concluzia că aproximativ 0,1% dintre ei au folosit ilegal armele neletale. Este mai simplu să iei în considerare știrile lansate de posturile de televiziune în căutare de senzații decât să faci o analiză profesionistă. Chiar și la o analiză superficială pertinentă, observăm că majoritatea persoanelor implicate în aceste evenimente sunt persoane care, dacă organele de poliție își făceau datoria și efectuau cercetările necesare, nu le-ar fi acordat dreptul de procurare a unei arme”, a precizat Vili Stancu.Ideea este susținută și de Ioan Găucan, care a subliniat că în majoritatea incidentelor armate semnalate în ultimii ani au fost folosite armele letale, fiind vorba despre accidente la vânătoare și sinucideri în rândul polițiștilor și jandarmilor! „E adevărat că pistoalele cu bile de cauciuc pot răni, dar nu pun în pericol viața”, a precizat Ioan Găucan.