VESTE PROASTĂ PENTRU ŞOFERI! PODUL DE LA AGIGEA SE ÎNCHIDE TOTAL CIRCULAȚIEI!

ACEST POD BLSTEMAT

Sa iesim in strada!!!!! asta e strigator la cer!!!!! 80 zile podul inchis?????? In puscarie cu cei CNADR. Ce facem cu copii care merg la scoala? ce facem noi cu naveta in Constanta? trebuie gasite solutii si apoi decideti. Dle prefect de ce pe timp de vara ati acceptat tonajul greu pe pod? Acum sunteti nevoit sa-l inchideti si pentru autoturisme. DEMISIA. !!!! Ati fost marioneta transportatorilor si acum noi cetatenii de rand avem de suferit. De ce nu inchideti si CANALUL Dunarea Marea Neagra sa nu cada podul peste vre-o barga???? Asa ar fi logic la ceea ce ati declarat ptr ziarul Replica nu cada vreun surub pe vreun remorcher si sa-l scufunde si se va inchide si Canalul. Solutii: aduceti Bacuri, salupe de transport oameni sa traversam canalul la orice ora . Opriti circulatia pe Canal pe timp de zi si armata sa construiasca un pod de pontoane pentru trecere permanenta - in siguranta puteti ordona trecerea pietonala si pe la Ecluza de la Agigea - faceti un orar prestabilit functie de perioada de lucru a echipelor de reparatii ( nu cred ca vor lucra 24/24 ore0 - chemati-l pe cel ce a proiectat Podul ( inva traieste) sa va dea solutiile cele mai bune. acesti proaspeti inginerasi sunt varza