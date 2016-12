Veste bună! Podul de la Agigea va putea fi traversat şi de autovehicule mai mari de 3,5 tone

Veste bună! Podul de la Agigea va putea fi traversat și de autovehicule mai mari de 3,5 tone

Ştire online publicată Marţi, 26 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sub conducerea Prefectului Eugen Bola, astăzi, la sediul Instituției Prefectului – Județul Constanța, a avut loc ședința cu privire la stadiul lucrărilor de execuție a obiectivului de investiții de utilitate publică: "Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră si lucrări aferente infrastructurii rutiere și de acces în portul Constanța".Au fost prezenți la discuții reprezentanți ai Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța, S.C. Luca Way SRL și S.C. Apolodor Comimpex SRL București.Din discuțiile purtate a reieșit că data finalizării podului va fi 15.06.2014. În același timp, autoritățile vor acorda sprijin constructorului, pentru reducerea timpului de depozitare a betonului special în cife, pe perioada temperaturilor scăzute. S-a stabilit astfel că utilajele cu beton special se vor prezenta câte două în punctele de traversare canal și vor avea prioritate, cu condiția preanunțării momentului de sosire la gabară.În continuare s-au desfășurat discuții referitoare la lucrările de reparații care se efectuează la podul Agigea de pe DN 39, km 8+988.La discuții au participat reprezentanți ai Consiliului Județean Constanța, Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța, Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, R.A. Drumuri și Poduri Județene Constanța, Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, S.C. Iptana S.A., Bilfinger Baugesellschaft m.b.H. Wien – Sucursala Voluntari și The Louis Berger Group, INC.