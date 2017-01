Verifică maşina înainte de a o cumpăra! Cum poţi afla dacă a fost furată

Verifică mașina înainte de a o cumpăra! Cum poți afla dacă a fost furată

Zeci de constănțeni au avut de pătimit pentru că și-au cumpărat o mașină care ulterior s-a dovedit furată. Cumpărătorii de bună credință pot fi păcăliți foarte ușor, hoții având grijă să modifice inclusiv seria de șasiu.„Atunci când vrei să cumperi o mașină, în primul rând trebuie să ai în vedere două aspecte: starea tehnică și proveniența legală. Starea tehnică a vehiculului desigur că o stabilește un specialist, un mecanic. Ca și proveniență legală, în primul rând trebuie să avem în vedere documentele. Așadar, dacă provine din străinătate, persoana care oferă mașina la vânzare trebuie să aibă actele originale de înmatriculare ale mașinii. Dacă nu le are, deja crește un semn de întrebare”, explică șeful compartimentului de înmatriculări, comisarul șef Marin Dincu.Cum funcționează lucrurile în străinătate„În Uniunea Europeană funcționează o directivă care spune că la reînmatricularea unei mașini în alt stat membru UE, proprietarul trebuie să prezinte obligatoriu actele de înmatriculare străine, adică de la ultima înmatriculare în străinătate. Certificatul de înmatriculare este compus din două file în cele mai multe state membre ale UE, însă nu și la noi. Prima filă folosește la circulația mașinii. Pe aceasta trebuie să o ai cu tine când te pui în mișcare cu mașina. A doua filă constituie un fel de act de proprietate. În momentul în care se vinde mașina, prima filă se anulează, iar cea de-a doua se transmite la noul proprietar. Dacă cea de-a doua filă nu se află în posesia noastră, deja avem o mare problemă. În Germania, de exemplu, dacă ai mașina cumpărată în rate sau nu ai dat toți banii negociați, vânzătorul nu îți va da cea de-a doua filă până nu își primește absolut toți banii. Și încă ceva! Germanii nu îți vor da fila a doua până nu fac radierea mașinii, pentru că acolo se plătesc taxe mari dacă nu se radiază mașina. Noi, în schimb, avem un certificat de înmatriculare compus dintr-o singură filă, iar pe post de fila doi avem cartea de identitate a vehiculului, care se transmite de la un proprietar la altul”, afirmă comisarul șef.Hoții schimbă seria de șasiu„Altă problemă privind proveniența mașinii este legată de elementele de identificare ale mașinii. Orice mașină are o serie de șasiu prin care poate fi identificată. Această serie este ștanțată pe caroserie, pe un element fix, de obicei în partea dreapta față. Ca să fii sigur că nu ai probleme și nu te trezești că mașina pe care ai cumpărat-o este furată, trebuie să obții o confirmare de la Registrul Auto Român, cum că seria de șasiu este cea bună. De obicei, cei care fură mașini modifică seria de șasiu pentru ca mașina să nu poată fi depistată ulterior ca fiind furată. De exemplu, la un control de rutină al poliției nu se sesizează acest lucru. Polițistul nu este calificat să depisteze sau să știe caracterele fiecărei mașini în parte. În plus, este foarte greu să depistezi o astfel de mașină. De obicei, acestea sunt depistate atunci când noii proprietari se duc, la un moment dat, la RAR pentru a face autenticitatea. Cel mai bine ar fi ca persoana care cumpără o mașină să nu dea toți banii vânzătorului până nu duce mașina la RAR pentru a obține certificatul de autenticitate”, spune Marin Dincu.La orice înstrăinare de mașină, cumpărătorul este cel care are interesul de a obține certificatul de autenticitate, adică are interesul de a fi sigur că mașina pe care o cumpără este cea corectă. Astfel, certificatul de autenticitate dovedește că documentele de înmatriculare sunt autentice.Nu cumpăra mașina fără certificatul de atestare fiscală„Tot la cumpărarea unei mașini, dacă dorești să nu ai surprize ulterioare, înainte să dai toți banii și să închei contractul de vânzare-cumpărare, trebuie să obții de la vânzător certificatul de atestare fiscală de la SPIT. Este o prevedere în codul fiscal, care spune că la orice înstrăinare de mijloc de transport auto, contractul de vânzare-cumpărare este nul de drept dacă vânzătorul nu face dovada cu certificatul de atestare fiscală că nu are nicio creanță la bugetul local. Cu alte cuvinte, dacă vânzătorul are impozitul sau amenzi neplătite, alte datorii sau chiar dacă se află în executare silită, acesta nu poate să vândă nici un bun până nu plătește toate datoriile”, afirmă șeful compartimentului de înmatriculări.