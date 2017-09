Velierele prieteniei, la cea de-a VI-a ediţie a Regatei Asigurărilor

Velierele prieteniei, la cea de-a VI-a ediție a Regatei Asigurărilor

Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România (UNSICAR) a organizat cu succescea de-a VI-a ediție a Regatei Asigurărilor, eveniment organizat în portul turistic din localitatea constănțeană Limanu.Această ediție a adus la startul competiției reprezentanți ai societăților de asigurare și reasigurare - parteneri și sponsori ai evenimentului, asociații ale brokerilor de asigurări din Sud-Estul Europei, membri BIPAR și companii de brokeraj membre UNSICAR.În premieră, în scurta istorie a regatei, conducerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a răspuns invitației lansate de președintele UNSICAR, Bogdan Andriescu. Astfel, Cornel Coca Constantinescu, vicepreședintele ASF, a răspuns prezent invitației, fiind pentru prima dată când un reprezentant ASF ia pulsul acestei competiții. În acest context, „vicele” Autorității de Supraveghere Financiară a evidențiat buna colaborare care ar trebui să guverneze acest sector de piață și a salutat organizarea regatei pentru al șaselea an consecutiv.Competiția, devenită deja tradiție, a luat naștere din dorința președintelui UNSICAR, Bogdan Andriescu, de a aduce laolaltă membrii întregii piețe de asigurări din România, într-un context diferit, pe mare. Chiar dacă la început nu a fost ușor, proiectul a prins contur în fiecare an și implementarea lui s-a dovedit a fi un succes, în condițiile în care toți participanții s-au declarat mulțumiți de organizarea Regatei Asiguratorilor.