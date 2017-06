VEDETĂ IMPLICATĂ ÎNTR-UN GRAV ACCIDENT RUTIER!

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

De această dată, Hammond a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu o mașină de două milioane de lire sterline care a luat foc, în timpul filmărilor pentru noul show The Grand Tour.În mod miraculos, Richard Hammond a scăpat cu viață, conștient, de această dată având doar un genunchi fracturat și alte câteva răni aparent minore, potrivit Daily Mail.Amazon, care transmite show-ul automobilistic ”The Grand Tour”, a postat câteva imagini cu mașina distrusă de flăcări.Accidentul s-a petrecut pe un drum închis pentru cursa Bergrennen Hemberg.Un purtator de cuvant al show-ului Grand Tour a declarat: "Richard Hammond a fost implicat într-un accident grav pe un traseu din Elveția, într-o super mașină electrică construită în Croația, numită Rimac Concept One, în timpul filmărilor pentru The Grand Tour sezonul 2. Din fericire, nu a suferit răni grave. Richard era conștient, a vorbit și a ieșit din mașină înainte să ia foc. A fost transportat cu elicopterul la spitalul St. Gallen pentru îngrijiri. Nimeni altcineva nu se afla în mașină și dorim să le mulțumim paramedicilor pentru reacția lor promptă. Cauza accidentului este necunoscută și a fost demarată o anchetă”.