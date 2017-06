VEŞTI PROASTE PENTRU PROPRIETARII DE MAŞINI VECHI!

3

si-a luat masina mica

asta e fratilor,voi ce credeati,v-au lasat sa va luati masini la pret de televizor si sa le si inmatriculati fara taxa de mediu.De ce?acum vor impune RAR anual,deci mai multi bani in buzunarele psd.La bulgari,nu se mergea anual pentru RAR?si eu am avut masina cu numere de BG si mergeam in fiecare an.Cu riscul sa-mi atrag injuraturile aferente,pe strada sunt conserve ruginite,vechi,uzate si mai ales fara revizii facute.Ti-ai luat masina la 1000 euro?din start trebuie sa mai bagi 1000 in masina,pentru siguranta ta in primul rand.Cati manelisti cefosi cu bmw de bg credeti ca procedeaza asa?multi nici nu au acte,dar sa faca la timp reviziile.Ti-ai luat epava,statul te mulge.S-au prins si ai nostri cum sta treaba,dupa modelul bulgaresc.