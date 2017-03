VEŞTI NOI. BĂRBATUL DE PE PACHETELE DE ŢIGĂRI NU A FOST INTUBAT

VEȘTI NOI. BĂRBATUL DE PE PACHETELE DE ȚIGĂRI NU A FOST INTUBAT

Conducerea Institutului Inimii "Niculae Stăncioiu" Cluj-Napoca susține că fotografia unui bărbat care apare pe pachete de țigări nu are nicio legătură cu instituția. Persoana despre care se presupune că a fost pozată nu a fost operată și intubată în timpul internării, care a avut loc în anul 2012.Directorul Institutului Inimii "Niculae Stăncioiu" Cluj-Napoca, Adrian Molnar, a declarat că un bărbat despre care fiii lui stabiliți în Marea Britanie susțin că apare în fotografie, a fost internat pentru efectuarea unei arteriografii, dar nu a fost operat și a fost trimis pentru o intervenție la un alt serviciu din Cluj, de chirurgie vasculară."Poza cu un bărbat care apare pe pachetele de țigări nu are nicio legătură cu noi, persoana respectivă despre care se spune că ar fi fost internată la Institutul Inimii, ca nume, a fost internată în anul 2012 pentru investigații pe Cardiologie, nu pe Chirurgie, iar investigațiile respective nu necesitau intubație orotraheală și anestezie generală. A fost internat bărbatul respectiv pentru efectuarea unei arteriografii, nu a fost operat la noi și a fost trimis pentru o intervenție la un alt serviciu din Cluj, de chirurgie vasculară. În niciun caz acest bolnav care a fost internat la noi nu a fost intubat. Cei care au aruncat cu suspiciuni asupra unei instituții de stat ar fi trebuit să se informeze înainte, pentru că afirmațiile respective sunt minciuni", a spus Molnar.Pe pachetele de țigări reclamate de o familie din Hunedoara stabilită în Marea Britanie apare fotografia unui bărbat care este intubat. Potrivit lui Adrian Molnar, familia bărbatului respectiv ar trebui să vină cu dovezi că pacientul a suferit o intervenție în spital, nu să aducă acuzații care nu sunt susținute de evidențele medicale."Pentru pozele respective trebuie să existe dovezi că aparțin individiului respectiv și nu este altcineva, în condițiile în care sunt 60 de reclamații similare înregistrate în întreaga UE. Bărbatul despre care se face referire a fost internat la noi în 2012 ori Directiva Europeană privind țigările a fost dată în 2014, deci ce legătură are o internare cu doi ani înainte?", s-a întrebat directorul Institutului Inimii Cluj-Napoca.Avocatul a spus că familia are de gând să dea în judecată instituțiile abilitate și să ceară daune morale de un milion de euro.