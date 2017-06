VEŞTI IMPORTANTE PENTRU MILITARI. Salarii mărite cu 15%, bani mai mulţi pentru chirie şi orele suplimentare, vouchere de 1.450 lei pentru vacanţă

VEȘTI IMPORTANTE PENTRU MILITARI. Salarii mărite cu 15%, bani mai mulți pentru chirie și orele suplimentare, vouchere de 1.450 lei pentru vacanță

După zeci de ani de zile în care cadrele de la baza ierarhiei militare au fost reduse la simple marionete de mai marii puterii și ai MApN, soldații au învățat pe propria lor piele că zicala românească "în unire stă puterea" nu este o simplă vorbă. Uniți, militarii au reușit să se facă auziți și respectați.Danut Albu – presedinte LMP, Marius Apostol – presedinte AMVVD, Adrian Udrea – reprezentant LMP in20170612_150951 Garnizoana Bucuresti, Florin Suteu – reprezentant LMP in Garnizoana Focsani, Doru Pacurar – reprezentant LMP in Garnizoana Brasov si Daniel Mitran – membru LMP ( Fregata “Regele Ferdinand” F – 221 ) au stat la masa dialogului cu Liviu Dragnea – presedintele Camerei Deputatilor, Lia Olguta Vasilescu – ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Mircea Dusa – secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare si planificare din MApN si Gl. bg. Florin Jianu – seful Directiei financiar-contabile din MApN.În urma dialogului amplu si a consultarilor punctuale, s-au stabilit urmatoarele:– Marirea soldelor cu un procent de 15%, incepand cu data de 1 iulie 2017;– Egalizarea misiei de la 17 lei la 32 de lei, echivalentul normei de hrana pe o zi;– Modificarea cuantumului compensatiei de chirie de la 50% din solda la o suma raportata la nivelul chiriei din fiecare garnizoana in parte;– Accelerarea procesului adoptarii Statutului Unic al Cadrelor Militare, Gradatilor si Soldatilor;20170612_151134– Acordarea Semnului Onorific “In Serviciul Patriei” pentru Corpul SGP;– Elaborarea unei Ordonante de Guvern pentru plata orelor suplimentare, atat pentru zilele de sambata si duminica, cat si pentru sarbatorile legale, in procent de pana la 100%.– Acordarea de vouchere de vacanta pentru militarii romani, in valoare de 1.450 lei, incepand cu data de 1 august 2017.Sursa: www.ligamilitarilor.ro