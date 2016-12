Vasile Blaga: „Vor urma disponibilizări, dar fără a afecta ordinea publică“

Ministrul Administrației și Internelor, Vasile Blaga, a declarat că vor urma disponibilizări în structurile MAI, dar fără a afecta ordinea publică. „Nu ne putem permite să avem parte, în special în zona logisticii, de structuri paralele - poliția, jandarmeria ș.a.m.d. O să fie, și din acest punct de vedere, disponibilizări în structurile noastre, dar fără a afecta ordinea publică, dimpotrivă, pentru că acolo unde se spune că nu sunt polițiști pe ordine publică, este clar că avem de-a face cu un management ineficient. Numai în acest an 3.000 de oameni au intrat în poliție - pentru că sunt trei promoții care au intrat în poliție. Desigur că avem suficienți oameni, depinde de noi să îi folosim foarte bine”, a spus Blaga. În ceea ce privește pro-testele polițiștilor, ministrul de Interne a cerut ca aceștia să respecte legea și să își facă datoria. „Toți colegii din sistemul de ordine publică trebuie să își facă datoria și și-o fac, pentru a asigura ordinea și liniștea publică. Pe de altă parte, sigur că sunt liberi, în con-formitate cu legea, în timpul liber să își manifeste ne-mulțumirile, pentru că sunt convins că au astfel de nemulțumiri, nimeni nu este fericit atunci când îi sunt diminuate veniturile. Numai că, pe de altă parte, am fost obligați să luăm aceste măsuri dure. Puteam să lăsăm și noi să se adân-cească dezechilibrele finan-ciare, puteam de ani de zile să rezistăm și să nu avem astfel de costuri politice. Am considerat însă că este obligatoriu să facem lucrurile acestea și colegii mei din Ministerul de Interne fac aceste sacrificii”, a spus ministrul. Vasile Blaga a precizat că salariile polițiștilor, deși considerate mici, nu sunt atât de reduse în comparație cu restul bugetarilor și că ar trebui să se țină cont de toate veniturile pe care aceștia le încasează, nu doar de cele salariale. „Salariile în poliție nu sunt mari, dar, comparativ cu restul bugetarilor, nu sunt cele mai mici. Trebuie să avem o altfel de abordare, să discutăm despre venituri, nu despre salarii. Îi rog să-și facă datoria, să-și aducă aminte că în cursul anului trecut nu au avut plătit niciun drept și am reușit, cu eforturi foarte mari, să le plătesc drepturile de chirie, pe care domnul Nica nu le plătise, al 13-lea salariu, drepturile de echipament - toate am reușit să le plătesc. Încet, bazându-ne pe o creștere economică sănătoasă, o să reușim să îndreptăm lucrurile și să începem să asigurăm dotări ca cele pe care le-am realizat în 2006. Nu știu ca cineva, până la mine, să mai fi cumpărat o mașină de poliție, dar nici măcar să le repare pe cele pe care le-am cumpărat de atunci până astăzi”, a mai spus Blaga.