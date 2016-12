Vara tragediilor pe litoral: 30 de înecaţi şi un dispărut fără urmă!

Vara tragediilor pe litoral: 30 de înecați și un dispărut fără urmă!

Indisciplina și ignoranța oamenilor conduc la adevărate tragedii, peste 30 de persoane pierzându-și viața, în ultimele trei luni, după ce s-au aventurat în apele Mării Negre.Ce părea un concediu de neuitat și o vacanță liniștită s-a transformat într-un coșmar pentru mai mulți turiști care au decis să petreacă pe litoralul Mării Negre. Nici constănțenii nu au fost ocoliți de tragedii, unii dintre ei fiind victime ale valurilor. În ciuda avertismentelor salvamarilor și a steagurilor arborate, oamenii s-au aventurat în apă, deși nu erau buni înotători. 30 de persoane au murit, iar alte sute au fost salvate la timp.„O parte din cei care și-au petrecut concediul la mare și au făcut plajă în zona Modern - Mamaia au înțeles avertismentele și riscurile la care se expun dacă intră în apă. Noi încercăm să îi avertizăm că își pun viața în pericol dacă se aventurează. Unii stăteau în apă până la genunchi, alții intrau motivând că știu să înoate. Nu se gândesc că așa ne pun și nouă viața în pericol. Pe tot sezonul, cred că am avut aproximativ 600 de intervenții. Oameni care au fost resuscitați, salvați și transportați la spital. Am avut un adolescent care a stat în comă cinci zile, și-a revenit și a fost transportat la București. Își amintește tot și e bine, nu a rămas cu sechele. În ceea ce privește intervențiile de prim ajutor, respective tăieturi, tensiune, insolație, am avut aproximativ 700 de cazuri. Valorile sunt aproximativ ca cele de anul trecut”, a declarat Gabriel Culea, coordonatorul salvamarilor din nordul stațiunii Mamaia - Modern.De negăsit…Încă din prima zi a lunii iunie, un turist din Craiova a dispărut în apele mării. Liviu Tudoran Dragotă, de 33 de ani, a închiriat o ambarcațiune de la un club nautic din Costinești și a plecat la plimbare. După aproximativ o oră și jumătate, barca a fost văzută la aproximativ 100 de metri de mal. În jurul orei 20.00, angajații clubului nautic au sunat la 112 și au reclamat faptul că turistul nu s-a mai întors.În ambarcațiune, au fost descoperite hainele tânărului, dar și o vestă de salvare. Zile la rând, tânărul a fost căutat de scafandrii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, dar și de către Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), însă fără rezultat. De asemenea, în zonă și-a făcut apariția și un elicopter care a survolat zona. Părinții tânărului au venit la mare în speranța că își vor găsi fiul, dar în zadar. Aceștia au susținut de la început că Liviu Tudoran Dragotă a fost omorât.„Nu pot să cred că s-a aruncat în apă cu pantalonii, borseta și telefonul mobil. Acestea sunt de negăsit!”, a declarat, la acea dată, tatăl tânărului, Marian Tudoran Dragotă.