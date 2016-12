Vară de coşmar pentru poliţiştii din Constanţa

Vară de coșmar pentru polițiștii din Constanța

Vara aceasta a fost una foarte grea pentru polițiștii din satele constănțene: au fost localități unde, toată vara, a fost un singur polițist. Fără zile libere, fără mașină de poliție, nevoit să meargă la sesizări pe cheltuiala proprie…De ani buni, numărul polițiștilor detașați pe litoral, în timpul sezonului estival, este în scădere. Vara aceasta au fost trimiși cei mai puțini - 33 de polițiști, respectiv specialiști criminaliști și de la investigații criminale. Iar pentru că litoralul nu putea rămâne nesupravegheat de polițiști, s-a luat decizia delegării polițiștilor de la posturile de poliție rurală din județul Constanța. Rezultatul: toată vara, multe comune au rămas sub supravegherea a unul sau doi polițiști! De exemplu, ne-au spus voci din rândul polițiștilor din mediul rural, în localități precum Mereni, Bărăganu, Comana sau Independența a fost câte un singur polițist în această vară. Ba mai mult, de parcă nu era de ajuns că au rămas câte unul - ceea ce înseamnă nicio zi liberă toată vara! - o parte au rămas și fără mașinile de poliție, care au fost trimise pe litoral, așa că au trebuit să se descurce pentru a ajunge la sesizările la 112.„De unul singur, fără mașină de poliție, a trebuit să merg cu mașina mea, pe cheltuiala mea! Nu am mai patrulat în timpul nopții, ci am avut program 8,00 - 16,00, iar după această oră am mers numai la sesizările prin 112. Și au fost suficiente! Inclusiv în zilele când eram programat pentru libere, am fost la serviciu. Nu am putut să plec din localitate. De exemplu, am plecat într-o zi până la Costinești, pentru a mă întâlni cu niște foști colegi de școală, și când am ajuns la Tuzla am primit sesizare prin 112 că izbucnise un scandal. Bineînțeles că m-am întors, dar vă dați seama cu ce drag de muncă!”, ne-a povestit un polițist din mediul rural constănțean care, vara aceasta, nu a avut o zi liberă!„Situația operativă a fost foarte grea, volumul de muncă a crescut cu aproximativ 200%, a trebuit să înregistrăm ca dosare penale toate sesizările, chiar dacă erau neîntemeiate sau nejustificate. Procurorul le va încheia cu soluție de neîncepere de urmărire penală, dar până atunci trebuie să facem multă hârtii! A fost o vară foarte grea, am fost singur, nici din partea administrației locale nu am avut ajutor, iar o comună nu o poți ține de unul singur. Apoi, la final, oricât ai face, șefii vor vedea ceea ce nu s-a făcut. S-a acumulat stres, oboseală și dezamăgire”, ne-a mărturisit polițistul.Iar în asentimentul acestuia, căruia îi vom trece identitatea sub anonimat, sunt mulți alții, după cum ne-a spus și Vasile Zelca, președintele Biroului Teritorial al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual. „A fost o vară de coșmar! Este greu, un singur lucrător, să faci față la dosare penale, patrulări, sesizări la 112 etc. Vara aceasta a fost un coșmar pentru toate palierele funcțiilor de execuție, o vară cu multe sacrificii care, însă, nu vor fi recompensate, pentru că nu sunt resurse financiare!”, a completat liderul de sindicat.În consecință, sindicaliștii au semnalat problema și reprezentanților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și celor din cadrul Poliției Române. „În sfârșitul de săptămână care s-a încheiat s-a desfășurat Consiliul General al SNPPC, la care au participat și reprezentanți ai IGPR și MAI, prilej cu care am ridicat problema să nu mai fie delegați pe litoral polițiști din mediul rural. Este primul an când se întâmplă astfel și a fost o experiență nefericită. Trebuie întărit litoralul, e adevărat, dar nu se poate să fie slăbită capacitatea de intervenție din rural. Situația operativă a fost ținută sub control, dar cu mari sacrificii. Pe lângă faptul că am ridicat această problemă în cadrul Consiliului General, vom transmite și o adresă oficială”, ne-a precizat liderul de sindicat. Oficial, de ieri, polițiștii detașați s-au întors acasă, la fel și cei delegați din mediul rural, astfel că lucrurile vor intra pe făgașul normal în mediul rural. Cel puțin vor fi mai mulți lucrători, chiar dacă nu vor avea combustibil pentru patrulări sau hârtie pe care oamenii să scrie reclamațiile!