Vânt bun din pupa! Bricul "Mircea" a părăsit Lisabona, cu destinaţia Spania

Vânt bun din pupa! Bricul "Mircea" a părăsit Lisabona, cu destinația Spania

După nouă zile de instruire în comun, pe mare, a cadeților români și germani, Nava Școală „Mircea“ a acostat la Lisabona, capitala Portugaliei. Săptămâna a început pentru membrii echipajului printr-un moment omagial desfășurat la Monumentul Descoperitorilor, unde au fost depuse coroane de flori în memoria navigatorilor portughezi. Garda de onoare a fost constituită din cadeți de pe NS „Mircea“ și cadeți de la academia navală portugheză.Activitățile oficiale au mai inclus întâlnirea avută de comandorul Ioan Gabriel Moise, comandantul NS „Mircea”, cu conducerea Bazei Navale din Lisabona și vizita comenzii navei și a cadeților la Academia Navală Portugheză. În contextul în care, în acest an, se împlinesc 100 de ani de relații diplomatice româno-portugheze, Ambasada României încearcă să creeze punți de legătură între cele două țări, aflate cumva la extremitățile Uniunii Europene și NATO. Discuțiile au vizat posibilitatea realizării de schimburi de studenți între academiile navale ale celor două state, precum și schimburi de cadeți pe perioadele de practică. „La doar câteva zile de la momentul aniversar al Marinei Române, atunci când am valorizat poate mai mult ca oricând noțiunea de echipaj și ne-am (re)amintit că reușita misiunilor de pe mare nu implică acțiuni solitare, ci doar în echipă, am întâlnit la reprezentanța diplomatică a României din Lisabona niște oameni frumoși, care ne-au sprijinit în orice problemă și care ne-au făcut să ne simțim ca acasă”, precizează căpitan-comandorul Mihai Egorov, în ultima corespondență trimisă.Bricul „Mircea” face diplomație navală, în orice port de escală reprezentând cu onoare România. Și în acest marș de instrucție, partea de reprezentare a României a fost foarte importantă și dacă „Mircea” a primit aprecieri pozitive pentru modul în care s-a prezentat, poate e cazul să ne amintim că, în spatele imaginii afișate de navă, se află munca echipajului și a studenților aflați la bord.Nava Școală „Mircea” a părăsit portul Lisabona, luând drum spre Palma de Mallorca, acolo unde se va face și schimbul de cadeți germani.„Cu speranța că vom învăța să descoperim și să ne bucurăm de lucrurile mici din viața noastră pe acest velier de legendă al României, cu speranța că vom continua să învățăm să lucrăm în echipă și vom avea încredere unii în ceilalți, până la următoarea corespondență, de la bordul lui Mircea vă transmitem dragoste, speranță și încredere!”, transmite căpitan-comandorul Mihai Egorov, în încheierea corespondenței.