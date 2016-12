Vameşii constănţeni au reţinut mărfuri contrafăcute în valoare de 161.000 euro

Vameșii constănțeni au reținut mărfuri contrafăcute în valoare de 161.000 euro

În data de 03 mai 2016 inspectorii vamali de la Biroul vamal de frontieră Constanța sud au efectuat controlul amănunțit la trei containere sosite din China, cu mărfuri pentru două societăți comerciale cu sediul în județele Călărași și Sibiu.Ei au reținut diverse articole (jucării plastic : păpuși, baloane, seturi portofel cu ceas, mașinuțe, diverse figurine , precum și genți voiaj și pixuri plastic ) bunuri susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală a mărcilor STAR WARS, DISNEY, HELLO KITTY, SPIDERMAN, DESPICABLE ME, BARBIEDISNEY, DORA THE EXPLORER, ANGRY BIRDS, LOUIS VUITTON, 3D BIC. Valoarea totală a acestora, dacă ar fi fost comercializate la valoarea bunului original este de aproximativ 161.000 euro.Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 608/2013 și a Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reținut bunurile contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.