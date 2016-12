"Vă vom omorî copiii şi-i vom tăia cu cuţitul, mărunt, mărunt". POLIŢIŞTII CONSTĂNŢENI, AMENINŢAŢI CU MOARTEA

"Vă vom omorî copiii și-i vom tăia cu cuțitul, mărunt, mărunt". POLIȚIȘTII CONSTĂNȚENI, AMENINȚAȚI CU MOARTEA

Drept exemplu, potrivit SNAP Constanța „în ziua de 11.06.2016, 2 polițiști, agenți de siguranțp publică, din cadrul Polițtiei Municipiului Mangalia și un militar jandarm din cadrul I.J.J Constanța, au participat la măsuri de ordine în Stațiunea Saturn, cu ocazia desfășurării concursului „TRIATLON”, pe segmentul de drum aflat între Stațiunea Saturn și Venus. Având în vedere că pe acest tronson a fost restricționat accesul auto și pietonal, cei menționați se aflau în dispozitivul organizat și ordonat în acest sens. La un moment dat, în timp ce se desfășura proba de alergare pe acel tronson, la gardul instalat de Jandarmerie, în dispozitiv, a venit în viteza un autoturism de teren marca Duster, cu inscripția firmei de pază, B……..", condus de administratorul firmei din Mangalia, fost ofițer de poliție.Acesta și-a exprimat intenția de a trece de acel dispozitiv pentru a ajunge ăntr-o locatie oarecare. Vizibil nervos si deranjat, acesta a coborat injurand, s-a indreptat vadit spre politist ….si injurandu-l de ,,mama'', (nu se pot reproduce injuriile), s-a repezit cu pumnul sa-l loveasca in fata pe agentul de politie. În acel moment, a intervenit lucrătorul de la Jandarmerie care s-a interpus între aceștia, cu intenția de a-l opri pe agresor. Văzând că agresorul insistă să-l lovească pe polițist, imediat a intervenit și al doilea agent care se afla în imediata vecinătate. Văzându-se depășit ca raport de forțe, administratorul firmei de pază s-a retras, a urcat în mașină și a plecat”.Aceiași polițiști și jandarmi, câteva zile mai târziu, la data de 29 iunie, în jurul orei 02.30, „în timp ce se aflau împreună cu patru polițiști locali, au fost amenintați de cetățeni de etnie turcă care ascultau muzică la intensitate mare și petreceau zgomotos, fapt ce deranja turiștii cazați la hotelurile din apropiere, în Stațiunea Saturn. Înainte de acest apel au mai fost și alte sesizări cu privire la același aspect, au fost luate măsuri de sancționare contravenționala a organizatorului G.G., ocazie cu care i s-a pus acestuia în vedere să reducă volumul muzicii ascultate, întrucât terasa este în aer liber. Din această mulțime (sute de indivizi), a ieșit în fața numitul I.A. , care a proferat cuvinte injurioase și amenințări cu acte de violență la adresa organelor de ordine și familiilor acestora”, mai spun reprezentanții SNAP Constanța.„O să venim peste voi în case și o sa vă luăm de lângă familii”; „vă vom omorî unul câte unul”;,, știm unde stați și ne vom ocupa de voi”; „vă vom omorî copiii și-i vom tăia cu cuțitul mărunt, mărunt...”; „cine sunteți voi de veniți să ne stricați petrecerea?”, sunt doar câteva dintre zecile de amenințări proferate la adresa agenților.„Pe final tragem un semnal de alarmă asupra câtorva probleme cu care se confruntă polițiștii în teren:- raportarea cu prioritate a evenimentelor in care sunt implicati politistii in teren, prin natura serviciului lor, in special cand acestia se confrunta cu grupuri, persoane violente si raportul de forte este in defavoarea acestora.- de revizuit actele normative referitor la programul de functionare al unitatilor de alimentatie publica din proximitatea locurilor de cazare, in special unde se difuzeaza muzica in aer liber, (se emit autorizatii cu incalcarea legii privind programul de functionare).- dotarea insuficienta, necorespunzatoare a politistilor;- lipsa acuta de forte de ordine in strada,( o singura patrula pe schimb);- numarul mic de autoutilitare MAI (marea lor majoritate fiind defecte); - reactia lenta sau inexistenta a celor care coordoneaza activitatea politistilor aflati in serviciu, atunci cand acestia se confrunta cu situatii dificile;Evenimentele nu au fost aduse la cunostinta IGPR, astfel ca in ambele situatii nu au fost desfasurate nici un fel de activitati menite sa intareasca politistilor increderea de sine, in institutia,, Politiei " si conducatorilor ei, astfel incat evenimente de acest gen, sa nu se mai repete.Lipsa de reactie, nu face decat sa dea curaj acestor elemente certate cu legea, sa mai savarseasca astfel de fapte sau altele mai grave.Astfel de situatii , trebuiesc mediatizate, luate masuri legale cu fermitate fata de cei care se fac vinovati in acest sens , in scopul de a nu se mai repeta .Sindicatul National al Agentilor de Politie prin grija Biroului Executiv Central, asigura asistenta juridica in aceste cauze in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj.Referitor la cele de mai sus, asteptam cu deosebit interes masurile luate de catre conducerea I.G.P.R. si I.P.J Constanta . , cat si raspuns scris .