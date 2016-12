Vă ţine să mai încălcaţi Codul Rutier? CRESC DIN NOU AMENZILE!

Vă ține să mai încălcați Codul Rutier? CRESC DIN NOU AMENZILE!

Vești proaste pentru șoferi: peste aproximativ o lună și jumătate, adică de la 1 iulie, vor plăti amenzi mai mari pentru încălcarea regulilor de circulație. Abia s-au obișnuit conducătorii auto cu faptul că a crescut valoarea punctului de amendă, la începutul acestui an, că îi așteaptă o nouă majorare.Amenzile de circulație sunt calculate în funcție de salariul minim brut pe economie, adică un punct de amendă reprezintă 10% din salariul minim. Conform cu HG nr. 23/2013, începând de la 1 iulie, valoarea salariului minim brut pe economie va crește de la 750 la 800 de lei, ceea ce înseamnă că și punctul de amendă va crește de la 75 la 80 de lei.În rândurile următoare, vă prezentăm clasele de sancțiuni și noile valori ale amenzilor: l clasa I are 2 sau 3 puncte - amendă: de la 160 la 240 de lei;l clasa a II-a are 4 sau 5 puncte - amendă: de la 320 la 400 de lei;l clasa a III-a are de la 6 la 8 puncte - amendă: de la 480 la 640 de lei;l clasa a IV-a are de la 9 la 20 puncte - amendă: de la 720 la 1.600 de lei; l clasa a V-a are de la 21 la 100 puncte - amendă: de la 1.680 la 8.000 de lei.Cele mai mari amenzi pentru persoane fizice sunt cele din clasa IV-a, ceea ce înseamnă între 9 și 20 puncte - amendă. Vor plăti aceste amenzi șoferii care comit următoarele abateri: circulă cu un autoturism a cărui inspecție tehnică periodică (ITP) este expirată, transportă copii pe locul din dreapta șoferului, folosesc în trafic dispozitive anti-radar, refuză să le fie imobilizat vehiculul sau să-i fie verificat tehnic de autorități, nu au montate plăcuțele de înmatriculare sau depășesc cu 41-50 km/oră viteza maximă admisă.Atenție! Dacă amenda este achitată în primele 48 de ore lucrătoare de la data primirii procesului verbal de constatare, se plătește jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. Amenzile de circulație se pot plăti la casieriile autorităților locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază funcționează, de cetățenia sau domiciliul contravenientului ori de locul săvârșirii ilegalității.