Vă scuipă, vă înjură şi vă lasă fără portofele!

nu stiu ce anume nu va convine de tot scrieti articole,faceti reportaje sau scrieti comentarii pe net;))

ati votat mazare,aveti mazare..eu in ce ma priveste ,nu am simt cu nimic vinovata deoarece nu l-am votat pe mazare iar parintii si bunicii mei nu mai locuiesc in CTA..Insa toti cei care se plang si s-au plans si vaicarit pe net ,pe strada ,intre prieteni sau aiurea dar nu au mers la vot sa voteze unul mai putin rau ca mazare sau sa isi convinga parintii,buncii ,unchii,matusile,sau strabunicii ,acesti batrani care voteaza ca naucii pe mazare..toti astia sunt vinovati si ne meritam soarta plina de mazare imputita si drogata si subordonatii lui care nu fac mai NIMIC.In schimb ne sfideaza total si ne vor jupui cu noi tarife uriase la apa si intretinere si noi biruri si taxe cat vor putea.hotii si crininalitatea ,alta problema aflata in vizorul politiei locale, alta institutie aflata in subordinea primariei lui mazare...dar vb degeaba,de 12 ani constantenii sunt mioritici tipici si masochisti rau,isi aleg si realeg proprii calai cu multa tenacitate :))

Adăugat de : paraipan, 31 mai 2013

si v-a intrbati unde sunt ? in cartierul faimos H. Coanda acolo unde stau toti suti,pestii,curvele,vanzatorii de tigari de prin tomis 3 ,cine a avut...