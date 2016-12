Va fi lovită Constanţa de MARELE CUTREMUR? Constănţenii, anunţaţi cu 25 de secunde înainte de producerea unui seism

Va fi lovită Constanța de MARELE CUTREMUR? Constănțenii, anunțați cu 25 de secunde înainte de producerea unui seism

Reprezentanții Institutului Național pentru Fizica Pământului spun însă că ar trebui să stăm liniștiți, dar nu neapărat pentru că nu ar urma niciun cutremur puternic, ci pentru că predicțiile despre care se tot vorbește nu prea au bază științifică. Cel puțin deocamdată. Cutremurul vine cam… când vrea el.„Tot ce se anunță acum, gen predicție - că vine un cutremur până la sfârșitul anului, până în nu știu ce lună - nu are nicio bază științifică. Toate pot fi ignorate complet, după părerea mea. Cutremurul nu știm când vine. Bun, nici acest lucru nu putem să-l scoatem din calcule, însă ca cineva să spună că vine în nu știu ce lună, asta este imposibil și nu are nicio bază. Noi avem totuși acum destul de multe date legat de tot ce se întâmplă, și în Vrancea, și pe toată țara, și nu este niciun indiciu care să ne spună că o să avem un cutremur mare acum, până la sfârșitul anului”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, directorul științific al Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), dr. Mircea Radulian.Potrivit directorului științific al INFP, un cutremur mare în Vrancea afectează în special pe direcția nord-est, sud-vest, adică spre Moldova și Câmpia Română. Acesta s-ar resimți și în Dobrogea, însă la o intensitate mai mică.„Intensitatea maximă așteptată pentru un cutremur în Vrancea poate fi și de 9 grade pe scara Mercalli, în anumite zone. Pentru Constanța, oricum este de maximum 7 grade pe scara Mercalli. 7 grade înseamnă că se simte bine, că poate să pro-ducă și avarii, dar nu foarte mari, nu de anvergură mare, cum ar fi prăbușirile masive. La 7 grade pe scara Mercalli pot cădea coșurile de la case, de exemplu, pot fi fracturi destul de mari în pereți, să cadă bucăți de structură, dar nu din partea de rezistență. E simțit destul de bine”, explică dr. Mircea Radulian.Acesta a mai precizat că, în Vrancea, s-ar putea înregistra un cutremur cu magnitudinea de maximum 7,8 grade pe scara Richter. „Oamenii trebuie să înțeleagă. Noi, seismologii, când spunem că ne așteptăm la un cutremur în Vrancea, spunem «poate să apară». Este o prognoză foarte generală, aproxi-mativă, în niciun caz nu ne aștep-tăm să vină într-un anumit an, anul acesta sau anul următor. Într-ade-văr, nu putem neglija faptul că Vrancea poate să genereze cutremure chiar și mai mari, dar cu cât sunt mai mari, cu atât sunt mai rare. Nu ne așteptăm să vină neapărat foarte curând”, spune dr. Mircea Radulian.Nu doar un cutremur care s-ar produce în Vrancea ar putea crea probleme și la Constanța, ci și unul care s-ar înregistra la vecinii noștri bulgari.„Pentru Dobrogea, ar fi două probleme: una rămâne Vrancea - cutremurele mari pot să producă anumite avarii, chiar și la Con-stanța, dar totuși părerea mea este că oamenii nu trebuie să se gân-dească la ceva deosebit. Adică nu sunt pagube mari, cum ar fi în alte zone din țară. Altă problemă pentru Dobrogea sunt cutremurele de la Shabla, din partea de nord-est a Bulgariei, la sud de Mangalia; și ele pot să fie peste 7 grade pe scara Richter. Cutremurele din Shabla sunt mult mai rare, ele apar la intervale de sute de ani. Dacă vorbim în termeni probabilistici, este puțin probabil să apară un cutremur acolo în următorii ani. Din câte mi-aduc aminte, a fost un cutremur mare la Shabla în 1901, care cred că a avut intensitatea în Constanța de 7 grade pe scara Mercalli. Intensitatea este destul de apropiată între Vrancea și Shabla. În cazul oricărui cutremur mare din Vrancea sau Shabla, intensitatea e în jur de 7 pe scara Mercalli la Constanța. S-ar produce anumite avarii, dar nu pagube semnificative, nu vorbim despre pierderi de vieți omenești. Acestea ar fi zonele periculoase pentru Dobrogea”, a precizat directorul științific al INFP.În această perioadă, sunt ample discuții și despre posibilitatea implementării unui sistem care să-i anunțe pe români, prin SMS, de producerea unui cutremur. Observatorul seismologic Eforie Nord ar putea transmite aceste date, însă cum vorbim doar despre câteva secunde, mai exact 25 pentru constănțeni, este discutabilă eficiența mesajelor text.„Eu cred că mai întâi ar trebui făcută o testare, înainte să înceapă să se aplice, pentru că totuși trebuie cumva analizată situația în funcție și de reacția oamenilor. Oamenii ar trebui să fie instruiți foarte bine. Dacă intră în panică, nu e bine. Panica este foarte periculoasă. Pentru Dobrogea, sunt vreo 25 de secunde (n.r. - seismologii ne pot anunța cu 25 de secunde înainte de producerea cutremurului). Este foarte scurt, de aceea trebuie să vedem care este cea mai bună procedură, să nu cumva să producem mai multe rele decât bune”, spune dr. Mircea Radulian.Scara Mercalli este o scară care stabilește intensitatea unui cutremur pe baza observațiilor personale, subiective, din timpul cutremurului. Intensitatea seismelor se apreciază după gravitatea distrugerii clădirilor, construcțiilor, după tipul și amploarea deformărilor suprafeței terestre și după reacțiile populației la șocul seismic. Scara Mercalli are 12 grade, de la 1 (aproape imperceptibil) la 12 (catastrofic). La gradul 7 vorbim despre un cutremur foarte puternic, care însă nu produce avarii serioase la structurile de rezistență obișnuite, însă apar probleme mari în cazul celor slab executate sau necorespunzător proiectate. 7 pe scara Mercalli înseamnă 6 pe scara Richter.