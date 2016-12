Va fi găsit vinovat fostul primar de la Medgidia, Dumitru Moinescu, de favorizarea infractorului?

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au judecat, ieri, recursul declarat de procurori în dosarul în care fostul primar de la Medgidia, Dumitru Moinescu, este judecat pentru comiterea infracțiunii de favorizarea infrac-torului. Amintim că, acum un an și jumătate, instanța de fond, Judecătoria Medgidia, l-a achitat pe fostul edil, soluție ce a fost îmbrățișată, în luna mai a acestui an, și de magistrații de la Tribunal. Procurorii au insistat însă în condamnarea lui Moinescu, motiv pentru care au atacat soluțiile emise cu recurs. Prin urmare, ultimul cuvânt îl va avea Curtea de Apel Constanța.Avocatul lui Moinescu, Constantin Lian, a susținut, ieri, în fața judecătorilor Curții de Apel că Moinescu nu a încălcat nicio lege și că el nu a făcut decât să aplaneze un conflict.„Dumitru Moinescu nu a inter-venit în ancheta procurorilor și nici nu a vrut să influențeze per-soanele cercetate. El a mers la Parchetul Medgdia pentru a-l întreba pe procurorul de caz ce trebuie să spună presei despre conflictul de la barul „Teachers”, din localitate, pentru a nu strica ancheta. A mers la locul scanda-lului întrucât a fost chemat de soția patronului barului ca să o ajute să scape de agresori. Moinescu nu a făcut altceva decât să evite o bătaie care risca să degenereze într-o baie de sânge”, a susținut Constantin Lian, care consideră că soluția de achitare a clientului său a fost cea corectă. Procurorul de ședință a spus că inculpatul Moinescu nu trebuia să meargă nici la locul incidentului, nici la Parchet, să discute cu procurorul de caz, pentru că asta nu intra în atribuțiile lui de serviciu.În ultimul cuvânt, Dumitru Moinescu a ținut să spună că este nevinovat și că este de acord cu cele susținute de apărătorul său.La ieșirea din sala de judecată, Dumitru Moinescu ne-a declarat: „Am răspuns de la început soli-citărilor justiției și am demonstrat că nu am încălcat legea penală. Am fost chemat să ajut și asta am făcut”. El ne-a mai spus că nu s-a gândit că acest dosar ar fi avut un substrat politic, dar că, după o soluție definitivă, va cerceta mai profund condițiile în care a ajuns să fie judecat penal. Instanța a rămas în pronunțare.Potrivit rechizitoriului, Moinescu este acuzat că, în aprilie 2006, în timpul mandatului său, folosindu-se de calitatea pe care o avea, a încercat să oprească urmărirea penală declanșată împotriva a opt persoane din localitate, care devastaseră o discotecă și erau căutate pentru comiterea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice și distrugere.