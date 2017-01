Va fi extrădat în Spania, unde este acuzat de înşelăciune

Va fi extrădat în Spania, unde este acuzat de înșelăciune

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au dispus ca tânărul de 24 de ani, din Năvodari, care este căutat de autoritățile spaniole pentru înșelăciune, falsificare de monedă și fals în documente, să rămână în arest până la data de 20 decembrie, ulterior urmând ca acesta să fie extrădat. Pe numele lui Iulian Marius Lazăr există emis un mandat european de extrădare, bărbatul fiind acuzat că a falsificat un card folosind numele unui grec, Crepolos Carlos, și a cumpărat pe, 19 mai 2006, bijuterii în valoare de peste 5.000 de euro de la două magazine. „Am dat acolo mai multe declarații și le-am spus că am fost determinat să fac asta. Recunosc săvârșirea faptelor. În momentul în care am fost eliberat din arest, polițiștii spanioli mi-au spus să mă prezint în fiecare joi la sediul unei secții de Poliție sau la Tribunal ca să confirm prezența mea în Madrid. Știu că nu aveam voie să plec din oraș pe perioada procesului, dar am aflat că mama mea este grav bolnavă, internată în spital și am fost nevoit să vin în România”, a declarat Marius Iulian Lazăr în fața judecătorilor. Bărbatul a mai precizat în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Constanța că este de acord cu extrădarea sa, dar până atunci a cerut să fie lăsat în libertate. Lazăr era dat în urmărire de autoritățile din Madrid din 22 octombrie și a spus că a plecat din Spania pentru că avea mama bolnavă. Magistrații au emis, inițial, mandat de arestare pe o perioadă de 5 zile, ulterior decizând prelungirea stării de arest cu încă 24 de zile.