Vă cunoaşteţi poliţistul de proximitate? Cine este el şi cum vă poate ajuta

Vă cunoașteți polițistul de proximitate? Cine este el și cum vă poate ajuta

Înființată în urmă cu 11 ani, structura de proximitate a fost realizată pentru a fi „o punte de legătură” între cetățeni și Poliție. Printre responsabilitățile acestor polițiști se numără, pe lângă atribuțiile de pe linia privind prevenirea faptelor antisociale, sprijinirea locuitorilor în relațiile care trebuie să le apere drepturile, rezolvarea conflictelor dintre vecini și ajutarea bătrânilor și celor cu dizabilități fizice.Referitor la problemele cu care se pot adresa constănțenii polițistului de proximitate, comisarul șef Iulian Mândruță, șeful Poliției de Proximitate din cadrul Serviciului de Ordine Publică a precizat: „Se poate apela la polițistul de proximitate și dacă sunt vecini în imobil care în mod constant deranjează liniștea și ordinea publică, dar și pentru a semnala că în blocul respectiv sunt bătrâni care locuiesc singuri. Polițistul de proximitate are în evidență aceste persoane, care sunt cu risc ridicat de victimizare și le va vizita periodic. Chiar ne-au fost semnalate două cazuri, în ultima perioadă, în care astfel de bătrâni au căzut victime unor escroci. Aceștia le-au bătut la ușă, s-au dat drept angajați ai supermarketului Kaufland și sub pretextul că vor să le înmâneze niște premii, i-au convins să-i primească în casă. Odată intrați, profitând de neatenția lor, le-au furat banii”.De asemenea, constănțenii care doresc să ofere informații polițiștilor cu privire la aspectele care se petrec în cartierul lor, dar doresc să-și păstreze anonimatul, se pot adresa acestor oameni ai legii.„Interesul este de afla informațiile, pentru a fi combătute faptele infracționale, nu neapărat de a divulga identitatea sau numele celor care ne sesizează”, a completat reprezentantul Poliției de Proximitate.În municipiul Constanța sunt aproximativ 40 de polițiști de proximitate și fiecare are arondat un număr de străzi. Potrivit comisarului șef Iulian Mândruță, șeful Poliției Proximitate din cadrul Serviciului de Ordine Publică, constănțenii care nu știu cine este polițistul de proximitate căruia îi sunt arondați și doresc să intre în legătură cu acesta trebuie să contacteze secția de poliție de care aparțin. De asemenea, cei interesați pot găsi lista cu acești polițiști și pe pagina web a Poliției Constanța, dar și pe site-ul ziarului Cuget Liber.