Va avea podul de la Butelii istoria podului IPMC? "Nu voi semna contractul..."

2

ce dobitoc

Podul de la Butelii are fix aceeasi capacitate ca si podul IPMC. 2X2 benzi. In plus, pe podul de la Butelii se desfasoara transport public si privat spre deosebire de podul IPMC. Ambuteiajele se vor forma la primele doua giratorii de la cimitirul Palas (Aurel Vlaicu si Bratianu) si apoi cel care da spre Interioare. Banuiesc ca fagadau nu locuieste in Constanta daca habar nu are de traficul din oras.