V-aţi "încălţat" maşina cu anvelope de iarnă? Iată ce riscaţi dacă nu aţi făcut-o!

V-ați "încălțat" mașina cu anvelope de iarnă? Iată ce riscați dacă nu ați făcut-o!

Ieri au căzut primii fulgi de nea din acest sezon rece, în sud-estul României. Șoferii care au crezut că iarna va veni mai greu în acest an s-au înșelat. Codul rutier interzice circulația autovehiculelor pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă. Legea a intrat în vigoare la data de 1 noiembrie 2011, însă cauciucurile de iarnă nu sunt obligatorii în fiecare an începand cu data de 1 noiembrie, deși au fost făcute o serie de confuzii în acest sens. În plus, în caz de accident, anumite companii de asigurări nu plătesc despăgubiri pentru mașinile asigurate care nu au anvelope de iarnă. Dacă sunteți prinși de polițiști conducând fără an-velope de iarnă deși drumul este acoperit cu zăpadă sau polei, fapta este considerată o contravenție. Șoferii riscă să rămână fără certificat de înmatriculare și trebuie să plătească o amendă de până la 2.500 de lei.