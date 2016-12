Urmează mii de concedieri în rândul poliţiştilor şi militarilor din MAI!

Urmează mii de concedieri în rândul polițiștilor și militarilor din MAI!

La finele săptămânii trecute, la sediul MAI a avut loc o întâlnire între ministrul Vasile Blaga și conducerile organizațiilor sindicale din minister, respectiv a organizației profesionale Corpul Național al Polițiștilor (CNP), în urma solicitărilor acestora pentru lămurirea informațiilor legate de reorganizarea structurilor polițienești și zvonurilor privind măsurile de concediere a unor polițiști, sub presiunile pentru reducerea cheltuielilor cu personalul. CNP a solicitat exprimarea unei poziții clare față de zvonurile privind reducerea de personal în rândul funcționarilor publici cu statut special și militarilor din cadrul Departamentului Ordine și Siguranță Publică (DOSP), pentru a nu mai menține o stare de tensiune nefavorabilă, care afectează îndeplinirea atribuțiilor și capacitatea operativă a ministerului, dar și moralul personalului. În acest sens, CNP a informat și direct despre datele deținute și confirmate, dialogul cu membrii, discuțiile avute neoficial în minister și cu șefii unor structuri, față de contextul economico-financiar în care se află țara, resursele bugetului de stat și măsurile impuse de Guvern. În acest context, ministrul Vasile Blaga a spus lucrurilor pe nume, a explicat că încadrarea exagerată a aparatului central, direcțiilor și inspectoratelor generale, a altor structuri și cheltuielile cu acestea nu mai pot fi suportate de la buget, că reducerile salariale cu 25%, reducerea funcțiilor de conducere, mutarea a câtorva mii de persoane la structuri de execuție pe funcții de regulă inferioare, reducerea unor sporuri și a unor cheltuieli de altă natură nu sunt suficiente pentru a asigura finanțarea în continuare a personalului MAI și nu mai pot fi susținute de Guvern și creditorii externi, așa că sunt necesare reduceri de personal, estimate la câteva mii de persoane din rândul polițiștilor și militarilor. Marți se vor ști cifrele cu reducerile de personal din fiecare structură Așadar, informațiile și zvonurile de până acum au fost întemeiate, Guvernul nu mai poate accepta ca, din sistemul bugetar, numai Internele să fie scutite de concedieri, iar conducerea ministerului a declarat reprezentanților CNP că se străduiește să-l convingă ca, după măsurile dure luate până acum, față de obiectivele care stau în fața MAI în continuare, aceste reduceri să fie cât mai mici, deși presiunile ar fi cu totul deosebite. În fața acestei crude realități, CNP spune că nu este de acord cu concedierile de polițiști, insistă să se evite acest lucru, iar în situația impunerii concedierilor, să se stabilească cu consultarea CNP și a sindicatelor criterii foarte clare, obiective, generale, care să nu lase loc arbitrariului, abuzurilor, răzbunărilor și aranjamentelor, să se stabilească și să se aplice măsuri de protecție socială, de reconversie profesională, de compensare a pierderilor suferite de către polițiști. Reprezentanții CNP au aflat oficial la această întâlnire faptul că Guvernul decisese deja asupra concedierilor, că ministerul a încercat să evite acest lucru, dar, neacceptându-se, a început pregătirea unor proiecte de acte normative și situații privind impactul financiar, criteriile, propunerile de mutare, transfer sau relocare de funcții, nu persoane, urmând ca marți, în funcție de acestea, să se stabilească niște cifre cu reducerile de personal pe fiecare structură. În orice caz, potrivit CNP, nu se stabilesc procente pe structuri, ci niște cifre orientative, iar apoi se vor discuta situațiile profesionale ale fiecăruia, avându-se în vedere performanțele profesionale și pregătirea, numărul de abateri disciplinare cu vinovăție clară și sancțiunile, calificativele inferioare repetate, dosarele penale, actele de corupție, incompatibilitățile, concediile fără plată, desființarea unor structuri sau transformarea de posturi și neacceptarea altora etc fiind așteptate și plecări voluntare. Concedierile vor avea loc începând cu 1 ianuarie 2011 Față de acestea, reprezentanții CNP au arătat că oricum aceste concedieri nu se pot face imediat fără adaptarea cadrului legislativ, adică Legea nr. 360/2002, precum și prevederile privind șomajul, reconversia profesională care impun măsuri comunicate cu șase luni înainte, HG, OMAI-uri de aplicare. Concedieri nu pot fi făcute decât după o evaluare după criterii obiective, nu formale și vor cântări mult profesionalismul, dar și aspectele negative, ceea ce face ca durata întregului proces să se întindă până la sfârșitul anului, iar aceste concedieri vor avea loc începând cu data de 1.01.2011. De asemenea, ministrul Blaga le-a mai spus reprezentanților CNP că, în scopul reducerii cheltuielilor de personal, pentru a fi concediați cât mai puțini polițiști, se va modifica modalitatea de acordare a sporurilor pentru radiație, acces la informații clasificate, de aparat central, de lucrări de excepție, de frontieră și de izolare, sporind atractivitatea pentru posturile operative; noua lege de salarizare a fost criticată și a fost blocată intrarea ei în vigoare, urmând a se mări coefi-cienții de încadrare pentru agenții de poliție, în legea de salarizare pentru anul 2011; se va reface HG și OMAI privind acordarea compensației pentru chirie, astfel încât aceasta să nu fie după nivelul salariului de bază, ci potrivit prețurilor practicate în zonă. Blaga le-a mai spus că ținta acestor măsuri este în primul rând restructurarea ministerului prin redimensionarea la centru, flexibilizare, eficientizare, creșterea efectivelor operative și pe cale de consecință reducerea cheltuielilor de la nivel central, simultan cu creșterea ordinii și siguranței publice. Până la stabilirea în cursul acestei săptămâni, a unor cifre orientative, ceea ce se poate spune este doar faptul că structurile operative vor fi cel mai puțin afectate de reducerile de personal. Dacă la sfârșitul anului rezultă reducerea cheltuielilor de personal, ministrul a declarat că este posibilă revenirea la normal a veniturilor, după reducerile aplicate în acest an. Marți, 3 august 2010, CNP se va întâlni din nou cu conducerea MAI pentru discutarea cadrului normativ necesar reorganizării structurilor, după principiile și criteriile ce vor fi stabilite de comun acord, se va discuta din nou și cu sindicatele, apoi ministrul Blaga va informa Guvernul despre acestea, în vederea demersurilor necesare.