Urmăriri cu maşini de poliţie şi accidente, pe străzile Constanţei

Secvențe din filmele de acțiune

Urmăriri cu mașini de poliție și accidente, pe străzile Constanței

Urmărire ca-n filme pe străzile Constanței luni seară, când șoferul unui autoturism cu numere de înmatriculare străine a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a produs un accident de circulație. După ce a distrus mașina, conducătorul, împreună cu alți doi ocupanți, au fugit printre blocuri, scăpând de polițiștii care se aflau pe urmele lor. Abia ieri, în jurul orei 15, oamenii legii au reușit să îi identifice și să îi rețină pe cei trei suspecți. Potrivit declarațiilor acestora, au fugit de agenții de la circulație deoarece nu aveau asigurare auto obligatorie (RCA), însă polițiștii au o altă variantă. Totul s-a întâmplat luni seară, în jurul orei 20.30, când un echipaj de la Rutieră a făcut semnal de oprire unui autoturism Mitsubishi, în-matriculat în Marea Britanie. În loc să oprească, șoferul a accelerat și mai tare, polițiștii plecând imediat în urmărirea mașinii. Cursa a continuat preț de câțiva kilometri pe străzile municipiului Constanța, șoferul gonind inclusiv pe b-dul Mamaia, pe contrasens. În cele din urmă, pe strada Primăverii, autoturismul urmărit a acroșat un altul, care se deplasa regulamentar. În urma impactului, ambele mașini au fost avariate, așa că șoferul fugar, împreună cu alți doi pasageri, au părăsit autoturismul și s-au făcut nevăzuți printre blocurile din apropiere. Plecând de la datele mașinii, polițiștii au reușit, ieri după-amiază, să îi identifice pe cei trei suspecți. Indivizii au fost conduși la sediul Poliției Rutiere, unde au dat declarații despre cele întâmplate. Potrivit acestora, cel care a condus autoturismul se numește Valentin Grancea, de 42 de ani, din Constanța, în mașină aflându-se și Elvis Șaban, de 27 de ani, și Marius Bădescu, de 20 de ani. Suspecții au declarat că au fugit de polițiști deoarece nu aveau asigurare obligatorie pentru mașină, însă oamenii legii merg pe altă variantă. Ei bănuiesc că la volan s-ar fi aflat altcineva, Bădescu sau Șaban, niciunul dintre cei doi neavând permis de conducere. În fața jurnaliștilor, cei trei indivizi au recunoscut că au condus cu rândul, însă, pentru a nu ajunge la pușcărie pentru că au șofat fără permis, întreaga responsabilitate a preluat-o Valentin Grancea, care are carnet de șofer. Până vor reuși să dovedească cine a condus cu adevărat autoturismul în momentul producerii accidentului, polițiștii rutieri i-au deschis dosar de cercetare penală șoferului care și-a asumat răspunderea pentru părăsirea locului accidentului și neoprirea la semnalele polițistului. De asemenea, oamenii legii vor cerceta și autoturismul, pentru a se stabili cum a ajuns în România și dacă are toate actele în regulă.