Urmărire ca-n filme pe străzile din Constanţa

Urmărire ca-n filme pe străzile din Constanța

Ştire online publicată Vineri, 22 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Seara agitata la Constanta, unde politistii au capturat o banda de spargatori de masini, informeaza stirileprotv.ro Cei patru indivizii au fost surprinsi de un echipaj de politie chiar cand furau o geanta dintr-un autoturism de lux. Cand au vazut echipajul, cei patru s-au urcat intr-un autoturism si au demarat in tromba. Agentii s-au tinut dupa ei mai bine de 20 de kilometri. I-au prins pe fugari pe soseaua Constanta-Cernavoda. In masina indivizilor, politistii au gasit si geanta pe care o furasera. Oamenii legii spun ca cei patru sunt cautati de cel putin trei luni, timp in care au dat, se pare, peste 30 de spargeri.