UPDATE - Turist bătut măr în sediul Poliţiei Costineşti

Anti mucosi

Mai "pig" animalele ca tine nu inteleg de vorba buna !!! Sistemul legislativ de "rahat" din Romania ii lasa pe oamenii legii fie ei jandarmi sau politistii neputinciosi si fara niciun fel de baza legala in fata unor mucosi inconstienti care vin la mare sa se drogheze, sa bea pana fac "pipi" pe ei si sa creada buricul pamantului uitand poate ca parintii lor fac foamea pe acasa trimitandu-i in vacanta din dorinta de a le face o bucurie. Iar aceste specimene scapate de sub control vandalizeaza distrug si incearca sa treaca peste oricine le sta in cale pana se lovesc de oamenii legii pe care ii considera la fel de neinsemnati in fata lor si pe care ii jignesc dupa bunul lor plac si pur si simplu o cauta cu lumanarea pana o gasesc iar atunci se pun pe plans si se dau raniti se duc pe la presa...inventeaza.... abereaza... si declara tot felul de lucruri la care "indivizi" ca tine casca gura... Finalitatea??? O sa isi ia 7 8 zile de ingrijiri medicale si o sa o su _ a cu tot cu certificatul lui dar crede-ma NICIODATA nu o sa ii mai arda sa insulte un om al legii!. :)