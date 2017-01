UPDATE / TRAGEDIE / Trei copii cu vârste până în 2 ani au murit într-un incendiu

Trei frați cu vârste cuprinse între 4 luni și 2 ani au murit, duminică seară, în urma unui incendiu produs în casa în care locuiau din comuna Parava.Căpitanul Andrei Grecu, purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, a declarat că la fața locului au fost direcționate două echipaje ale secției de pompieri din Adjud, dar și echipajul SMURD din Sascut."Din nefericire, sunt trei victime, minori cu vârste de 4 luni, 1 an și 2 ani", a precizat căpitanul Andrei Grecu.Deocamdată nu se știe cauza care a dus la producerea incendiului.UPDATE / Polițiștii băcăuani au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă pe numele femeii din localitatea băcăuană Parava ai cărei copii, de patru luni, un an și doi ani, au murit carbonizați în locuința cuprinsă de flăcări după ce au fost lăsați singuri în casă de către mama lor.Anchetatorii nu au reușit să stabilească, deocamdată, unde era plecată mama celor trei frați, în momentul în care casa s-a aprins, cel mai probabil, de la jarul căzut din sobă pe covorul din cameră.”Inițial, femeia a declarat că era plecată să aducă apă de la o fântână din sat. Apoi a spus polițiștilor că, de fapt, se dusese după un telefon mobil la un vecin. Urmează ca toate aceste aspecte să fie lămurite în urma anchetei ce se va desfășura în acest caz”, a declarat, luni, pentru News.ro responsabilul mass-media al Poliției Județene Bacău, Gabriela Ciobanu.Polițiștii băcăuani vor dispune și efectuarea unei expertize psihiatrice a femeii pentru a se stabili dacă aceasta are discernământ.Tatăl copiilor este plecat în străinătate, iar mama le-a declarat anchetatorilor că plecase pentru scurt timp ca să aducă apă.