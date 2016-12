UPDATE. TRAGEDIE LA CONSTANTA / Pompier MORT in urma unei explozii

2

Condoleante familiei zi Dumnezeu sa-l ierte !

Acest om mi-a fost instructor la școala de șoferi. Am rămas șocat să aflu de tragică lui moarte. N-am cunoscut pentru puțin timp, si-a pus amprenta asupra mea și am luat examenul din prima. Am rămas cu amintiri plăcute și am devenit și eu la rândul meu instructor pentru a impartasi, ca și el, bucuria de a învăța semenii ceva important pentru viață. Sincere condoleanțe familiei și Dumnezeu să te aibă în pază !