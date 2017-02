UPDATE / Trafic de COŞMAR pe Autostrada Soarelui. NINSORI ABUNDENTE! De la Lehliu la Drajna NU SE CIRCULĂ!

1

Autostrada facuta de Ceausescu

At trebui redenumita autostrada asta,sa I se spuna ,, a soarelui si a lunii'', pentru ca este luminata doar de cele doua corpuri ceresti. Noaptea zici ca s-a dat alarma antiaeriana ,totul e in bezna,ca mintea celor care au avut drumurile in sarcina din 1989 pana azi la ora asta si probabil inca un secol de acum inainte. Chiar si asa,daca nu o facea Ceausescu,nu era nici acum nimic.Banditii de dupa revolutie doar au distrus si furat,cu construitul ,mai peste niste secole ....