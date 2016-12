Update / SPANIOL reţinut la Constanţa pentru că ar fi ABUZAT SEXUAL de mai mulţi băieţi

Update / SPANIOL reținut la Constanța pentru că ar fi ABUZAT SEXUAL de mai mulți băieți

Magistrații Judecătoriei Constanța au decis, în urmă cu puțin timp, ca cetățeanul spaniol Arturo Blasco Garzaran, acuzat de act sexual cu un minor, să fie anchetat în libertate, dar sub măsura controlului judiciar. Bărbatul nu are voie să părăsească municipiul Constanța decât cu încuviințarea judecătorului. De asemenea, nu are voie să se apropie de victimă, Cătălin Marian E. și nici de martorii din dosar, instituționalizați în Centrul de Plasament „Ovidiu” din municipiul Constanța. De altfel, bărbatului îi este interzis să se apropie de sediul centrului de plasament.Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au transmis, referitor la acuzațiile aduse cetățeanului spaniol Arturo Blasco Garzaran: „Din probele administrate până în acest moment în cauză s-a reținut că în vara anului 2013, inculpatul a întreținut un act sexual oral cu persoana vătămată E. C.-M. în vârstă de 15 ani, prin abuzarea influenței pe care o avea asupra acesteia”.Concret, inculpatul l-a găzduit pe băiat, încă din perioada în care avea 13 ani, în mod, în locuința ța, „cunoscând că aceasta avea o situație materială și socială precară, precum și prin oferirea în mod repetat de bani, mâncare, telefon, acces la calculator și țigări - etnobotanice, realizându-se astfel o relație de manipulare”.Acuzații cutremurătoare: un cetățean spaniol a fost reținut de polițiștii din Constanța, fiind acuzat că întreținea relații sexuale cu minorii. Suspectul, identificat ca fiind Arturo Blasco Garzaran, de 51 de ani, a fost reținut de polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale, din cadrul Poliției Constanța. Bărbatul este acuzat că în perioada august - septembrie 2013, a ademenit mai mulți minori, toți băieți, în apartamentul în care locuia, din zona Trocadero. Suspectul le-ar fi oferit minorilor bani, alimente și adăpost și ulterior îi obliga să întrețină relații sexuale orale.Printre victimele cetățeanului spaniol s-ar fi aflat un minor de 15 ani, care cerșea în fața unui supermarket din municipiul Constanța și pe care suspectul l-a luat acasă, sub pretextul că vrea să-l ajute. Aici, după ce i-a oferit alimente și protecție, l-a convins să întrețină relații sexuale orale.Dosarul este în atenția procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, iar în aceste momente suspectul este la instanță, cu propunere de arestare preventivă.