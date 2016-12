UPDATE. România, în stare de şoc! ATAC ARMAT, soldat cu DOI MORŢI

UPDATE. România, în stare de șoc! ATAC ARMAT, soldat cu DOI MORȚI

Vineri, 16 Decembrie 2016

Un bărbat și o femeie au fost împușcați în localitatea doljeană Moțăței. Incidentul vine la mai puțin de o lună după ce tot în Dolj, la Palilula, un tânăr de 28 de ani a împușcat mortal doi oameni.- Atacatorul a împușcat mai întâi o femeie de 41 de ani, în abdomen, după care a îndreptat arma spre fața unui cioban care o însoțea și a apăsat din nou pe trăgaci. Dacă femeia nu ar fi luat furca să îl lovească pe pistolar, probabil ar fi murit, povestesc victimele.Atacatorul este cunoscut în sat drept un om violent și toată lumea tremură în fața lui. "A mai amenințat cu arma și alți oameni din comună. Eu știam că are armă, așa că m-am ferit de el tot timpul", a povestit un localnic, citat de craiovaforum.ro."Noi când ne-am întâlnit cu el avea pistolul în mână. A tras în noi fără milă. A vrut să ne omoare. În momentul în care m-am dat jos din mașină a îndreptat pistolul către mine și m-a împușcat în burtă, iar pe ciobanul care ne însoțea în zona feței. Am văzut că a îndreptat arma și către fiul meu, așa că am luat o furcă și l-am lovit. Noi am fost în legitimă apărare. Ce trebuia să facem să stăm să tragă în noi ca la Palilula? Medicii nu au reușit să îmi scoată glonțul din burtă. Mi-au spus că există posibilitatea să îmi atingă un nerv la șira spinării și pot să rămân paralizată", a povestit femeia împușcată.În urmă cu două săptămâni, tot în Dolj, la Palilula, doi oameni, tată și fiu, au murit, iar alți doi au ajuns la spital după ce au fost împușcați de un tânăr de 28 de ani, din Timișoara, care s-a sinucis după incident, scrie romaniatv.net