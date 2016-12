UPDATE / RADU MAZĂRE, CHEMAT LA DNA CONSTANŢA. Ce spune edilul Constanţei

UPDATE / RADU MAZĂRE, CHEMAT LA DNA CONSTANȚA. Ce spune edilul Constanței

Radu Mazăre este acuzat de abuz în serviciu pentru că nu ar fi suspendat patru angajați ai Primăriei cercetați în dosarul Retrocedărilor din Constanța.„Mi s-a comunicat că sunt acuzat de abuz în serviciu că nu am suspendat niște funcționari încă din 2005, în dosarul terenului de sub vestita clădire a Cazinoului din Mamaia, iar aceștia și-ar fi luat leafa degeaba. Între timp, unul dintre ei s-a pensionat, alți doi au plecat și doar unul mai lucrează", a precizat edilul.Concret, procurorii spun că, în octombrie 2008, membrii comisiei de aplicare a legii 10/2001 din cadrul Primăriei Constanța au fost trimiși în judecată. Din comisie făceau parte Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu, Constantin Racu, Daniela Dospinescu, Ion Marica, Dan Miron, Cristian Tălpău, Alina Chircă și Bogdan Ghițulescu. Aceștia au fost acuzați de abuz în serviciu cu obținere de avantaje patrimoniale, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fals intelectual, dar și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni.De la acea dată și până în prezent, spun anchetatorii, primarul Constanței, deși avea obligația legală, nu a dispus suspendarea lui Constantin Racu, Daniela Dospinescu, Ion Marica și Alina Chircă, din funcțiile publice pe care le dețineau în cadrul Primăriei Constanța, faptă care a avut ca efect plata nelegală a drepturilor salariale către persoanele respective precum și obținerea unor foloase necuvenite pentru acestea."Este vorba despre un dosar din 2004, cu retrocedări de terenuri din Mamaia. Au mai verificat de atâtea ori și nu au găsit nimic. Nu cred că mă umflă, dar am venit pregătit oricum. Orice se întâmplă de 10 ani încoace, tot pe mine mă cercetează!", a declarat edilul Constanței.