UPDATE. Primarul Nicolae Matei, ARESTAT preventiv

Ştire online publicată Miercuri, 10 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

UPDATE Polițiștii constănțeni au pus în aplicare, în această după-amiază, mandatul de arestare preventivă emis pe numele primarului Năvodariului, Nicolae Matei. Acesta a fost depus deja de polițiști în Arestul Poliției Constanța, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.UPDATE În urma deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție, primarul Nicolae Matei a postat pe pagina sa de Facebook: „Mă simt neîndreptățit de lume și viață! Tot ce am acum aveam și înainte de a fi primar, în schimb acum am sechestru pe tot, pe toată munca mea, pe ce am primit de la părinți și de la Ceaușescu. Și după toată osteneala mea pentru Năvodari, mi-au luat și libertatea! Am copiii și apropiații terorizați”.Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis, astăzi, ca primarul din Năvodari, Nicolae Matei (PSD), să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, magistrații înlocuind astfel măsura controlului judiciar impusă de Curtea de Apel Constanța, transmite Mediafax.ro.Decizia de miercuri a instanței supreme este definitivă.Tribunalul Constanța a decis, în 30 august ca primarul din Năvodari să fie cercetat sub control judiciar pentru fapte de corupție, după ce în luna aprilie el a fost condamnat de aceeși instanță la trei ani și jumătate de închisoare pentru dare de mită.Nicolae Matei a fost reținut, în 29 august, pentru 24 de ore de către procurorii DNA pentru fapte de corupție, iar în 30 august a fost prezentat Curții de Apel Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Instanța a decis atunci ca primarul din Năvodari să fie cercetat în libertate sub control judiciar. Hotărârea nu a fost definitivă și a fost contestată de procurorii DNA la instanța supremă.O decizie similară a fost luată de Curtea de Apel Constanța și în cazul lui Isidor Gurgu, anchetat de DNA în același dosar. În cazul lui, ICCJ a menținut controlul judiciar impus de insatnța constănțeană.Conform DNA, în calitate de primar al orașului Năvodari și de președinte al Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Năvodari, Nicolae Matei a decis reconstituirea dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri situate în intravilanul localității, pe malul Mării Negre, cu încălcarea legilor care reglementează desfășurarea acestei proceduri, dar și a dispozițiilor definitive și irevocabile ale instanței de judecată.Astfel, Primăria Năvodari a fost prejudiciată cu 96.968.771 de lei, reprezentând contravaloarea terenurilor respective, care au fost obținute de către persoane apropiate primarului.