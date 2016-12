UPDATE. Primarul din Techirghiol, REŢINUT de DNA. Edilul, prins în flagrant într-o parcare din Constanţa

6

Incredibil....

Un primar prins intr-un flagrant clar, este aparat de populatie.Ba nu e bun codul penal,ba nu e bine sa ajungi primar,ba ca Romania e o puscarie.Pentru Nr.1,Nr.2 si altii cu mintea voastra,un primar care a infrumusetat un loc si-a primit salariul de primar.Asta este menirea lui.Primarul din Techirghiol nu a fost retinut pentru ca este gospodar,el a fost retinut pentru ca v-a inselat.Mai Nicule,Locuitorule,toti care tolerati hotia,ridicati-va un gard in jurul localitatii voastre,traiti in tara voastra,cu legile voastre daca va place sa fiti furati.Puneti un banner la intrare in tara voastra:"Tara Hotilor,Aici hotia este legala",mama voastra de prosti,sunteti prea multi, ne-am saturat de voi.Pun pariu ca primesc cel putin 20 voturi negative.Hai sa vad.