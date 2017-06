UPDATE / LA UN PAS DE TRAGEDIE, ÎN "PARCUL VIITORULUI". UN COPAC A CĂZUT PESTE DOI COPII!

Potrivit șefului Serviciului de Spații Verzi din cadrul Primăriei Constanța, George Coman, este vorba despre un copac verde care s-ar fi rupt de la jumătate. „Un cais verde s-a rupt de la jumătate. Noi am mai tăiat acolo ce era uscat și a rămas doar ce am considerat că mai este în viață. Acesta este un copac verde, nu uscat, să zici că ar fi trebuit tăiat. Este un incident nefericit!”, a declarat George Coman, pentru „Cuget Liber”.Acesta a mai spus că echipele de la Spații Verzi au rămas în continuare în parc, pentru a reevalua toți copacii. „Poți să anticipezi în perioada de toaletare, dar când copacii sunt verzi, este mai greu să vezi dacă are probleme. Acum mai ușurăm coroana, intervenim pentru a echilibra centrele de greutate astfel încât să nu se mai rupă crengile”, a completat șeful Serviciului de Spații Verzi.