UPDATE - Incendiu la Clinica de Neuropsihiatrie de la Palazu Mare. Trei pacienţi arşi, transferaţi la Bucureşti cu elicopterul SMURD

Masuri drastice!

Am avut internata o cunostinta la acest "lagar de exterminate".Pe langa mirosul care se lipeste de hainele tale la loc de cinste este mizeria,iar deasupra tuturor acestor "plagi" nepasarea,nesimtirea si lipsa de compasiune a "cadrelor medicale".Acolo am vazut pacienti care fumau in salon si care aveau mucuri de tigari prin pat.Am atras atentia asupra acestui lucru unei infirmiere,care m-a luat la misto.Ca sa nu mai vorbim de pacienti care "fac pe ei" si sunt lasati asa.RUSINE!!!!!