UPDATE/ Galerie foto. TRAGEDIE RUTIERĂ în 23 AUGUST! FEMEIE OMORÂTĂ DE UN TAXIMETRIST PE TRECEREA DE PIETONI. "URMELE DE FRÂNARE AU 40 METRI"

Cum ar spune un comentator de pe aici

In tot cazul,politia face ce are voie prin lege sa faca:numara moritii intinsi pe asfalt,masoara urmele de franare,intocmeste procese verbale de constatare,strange declaratii de la martori ca d-aia avem politie.Se munceste mult in politie.Pana si administratiile locale nu-si vad capul de treaba.Astia elibereaza certificate de deces.Se munceste mult si in primarii.In timpul asta,alesii nostri,cei care trebuie sa faca legi si sa impuna respectarea lor,isi fac planuri pentru un nou mandat,strang cotizatia de partid,dau mancare la pestii lor din acvariu,isi calculeaza pensia de parlamentar:un mandat =1500 lei,doua mandate=3000 lei,trei mandate=......Se munceste mult si in Parlament.Victima nu s-a asigurat,victima a aparut brusc in fata masinii,femeia era prea batrana,femeia avea papuci in picioare si nu are voie cu papuci pe trecerea de pietoni,ca d-aia s-a impiedicat.Asa ar comenta altcineva.