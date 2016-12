UPDATE / EXPLOZIE LA PETROMIDIA. A FOST ACTIVAT PLANUL ROŞU! AMBULANŢELE PREIAU VICTIMELE

UPDATE / EXPLOZIE LA PETROMIDIA. A FOST ACTIVAT PLANUL ROȘU! AMBULANȚELE PREIAU VICTIMELE

Echipajele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situați de Urgență al Județului Constanța au intervenit cu tehnica specifică pentru gestionarea evenimentului produs în urmă cu câteva ore, pe platforma rafinăriei de la Midia Năvodari.După primirea apelului prin numărul unic pentru apeluri de urgență 112, la locul indicat s-au deplasat de urgență 37 de pompieri, cu 6 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială CBRN și cinci ambulanțe SAJ.Planul Roșu de intervenție activat la nivelul județului a permis acțiunea în sistem integrat a echipajelor angrenate la fața locului, salvarea imediată a persoanelor aflate în dificultate și limitarea pericolul de propagare la vecinătăți.De asemenea, în zona de manifestare, specialiștii CBRN, în colaborare cu cei ai operatorului economic, au efectuat măsurători ale emisiilor din aer, nefiind înregistrate valori care să pună în pericol viața comunităților din proximitate și nici a celor din amplasament.Misiunea a fost una dificilă, însă coerența și efortul concertat al forțelor din teren au condus la lichidarea incendiului în mai puțin de două ore.Salvatorii ai reușit, de asemenea, recuperarea celor 6 persoane afectate (4 rănite grav și două intoxicate cu fum) și predarea acestora echipajelor specializate în vederea transportării la Unitatea de Primiri-Urgențe a Spitalului Clinic județean Constanța" a transmis într-un comunicat ISU Dobrogea.În cursul acestei zile, în jurul orei 18.00, pe platforma Petromidia a avut loc un incident în zona instalației de distilare în vid.În acest moment, incendiul a fost neutralizat, iar zona incidentului a fost pusă în siguranță.Pentru neutralizarea incendiului au intervenit Echipajele de pompieri ale rafinariei Petromidia, alături de cele de la Inspectoratul de Urgență Dobrogea al județului Constanța si de la Stația de Pompieri Midia-Năvodari.În timpul incidentului au fost rănite 4 persoane. În acest moment cei patru se află la spital sub supraveghere medicală.La nivelul companiei s-a constituit o echipă formată din specialiști și a fost demarată o anchetă oficială pentru determinarea cauzelor care au dus la acest incident.Reprezentații companiei sunt în legatură directă cu colegii afectați și cu familiile lor și le acordă tot strijinul necesar.În acest moment, orice pericol a fost îndepărtat. Instalația afectată este oprită, activitatea rafinăriei fiind redusă.Reprezentanții Rompetrol Rafinare au luat toate măsurile necesare alături de autoritățile responsabile pentru operarea în siguranță a rafinăriei" se arată în comunicatul companiei Rompetrol.Un bărbat, în vârstă de 48 de ani, se află între viață și moarte, după ce a suferit arsuri de gradul 3 A pe 99% din suprafața corpului, fiind sedat și intubat.Un alt bărbat, de 49 de ani, a suferit arsuri de gradul 3 pe 25% din suprafața corpului.De asemenea, alți doi bărbați, de 34 și 54 de ani, au arsuri de gradul 2-3 pe 20%, respectiv 24% din suprafața corpului.Două persoane au fost transportate, în stare conștientă, după ce s-au intoxicat cu fum.Cel mai probabil, 3 dintre pacienți vor fi transportați la București.Cadrele medicale confirmă o a cincea victimă, care s-a intoxicat cu fum. Este vorba despre un bărbat, care a fost transportat la spital.Cei patru pacienți sunt conștienți și au suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului. Aceștia au fost transportați la Spitalul Județean Constanța. Claudia Tatarici, purtătorul de cuvânt al SAJ Constanța susține că după ce victimele vor fi examinate la Spitalul Județean Constanța se va stabili dacă este cazul ca aceștia să fie transferați la București.Reprezentanții companiei Rompetrol au anunțat în urmă cu puțin timp că incendiul a a fost stins și că situația se află sub control. Mai multe informații despre cauza acestui incident vor fi oferite de companie într-un comunicat de presă, ulterior.Subsecretarul de stat Raed Arafat a declarat, în urmă cu câteva minute, că pompierii din cadrul ISU Dobrogea coordonează acțiunea, ajutați de pompierii privați de pe platforma Petromidia. "Știm despre o victimă care are arsuri și care se află în drum spre spital. Despre celelalte trei victime nu cunoaștem multe informații, probabil că nu au răni foarte grave, dar mai multe vom ști după ce vor fi evaluate de medici. În momentul de față, nu mai există riscul unei noi explozii. De asemenea, avem o echipă chimică la fața locului, care a confirmat că nu există pericol pentru populația din apropiere", a declarat Raed Arafat.Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, în momentul de față se acționează pentru stingerea incendiului. Au fost mobilizate toate cadrele pentru a acționa.Potrivit pompierilor, explozia a avut loc la o benzinărie însă au fost implicate ulterior și două pompe de azot.O explozie puternică s-a produs în urmă cu puțin timp la Petromidia. Autoritățile au activat codul roșu, iar patru ambulanțe se îndreaptă la fața locului. Potrivit primelor informații, patru persoane au suferit arsuri si au nevoie de îngrijiri medicale.