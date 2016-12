UPDATE - Şefa DIICOT , Alina Bica, URMĂRITĂ PENAL pentru ABUZ ÎN SERVICIU

1

DNA

Ia uitati-va fratilor ce surpriza placuta ne face DNA de black Friday: Sefa de la DIICOT prinsa cu ocaua mica. De fapt ocaua nu e chiar mica, ci dimpotriva, e mare cat casa liftului nefiind vorba de o ciordeala en-detail, ci de una en gros. Domnu'Primar, daca ajungeti la putere, sa nu desfintati dom'le DNA-ul, asa cum ati spus in numeroase randuri! Pentru ca ia uitati ce de mai lucruri bune face acest DNA, si ne umple casele de bucurie. Acum 2 zile sefa acestui Departament, Codruta Kovesi, spunea intr-un interviu, printre altele, ca se urmareste cu deosebita atentie recuperarea prejudiciului din dosarul ICA. De asemenea se plangea de lipsa de spatiu in Institutia pe care o conduce. Cineva pe un post de TV spunea, ca ar fi bine ca urmatorul sediu DNA sa fie in locul Antenei 3 in Baneasa. E tare rau de tot chestia asta. Va dati seama cum i-ar pica asta Varanului Voiculescu? Ce ironie! Acum vedeti de ce in campania electorala s-a batut multa moneda pe desfiintarea sau restructurarea DNA-ului? D-aia