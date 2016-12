Update. CULTURIST bătut de zece indivizi, la Costineşti

Update. CULTURIST bătut de zece indivizi, la Costinești

Reprezentanții IPJ Constanța au precizat pentru „Cuget Liber” faptul că până în prezent au fost identificați cinci dintre suspecți, aceștia fiind anchetați în libertate pentru loviri sau alte violențe. În altă ordine de idei, sportivul Sabin Mihalache a fost examinat de medicii legiști, care au stabilit că acesta necesită 11 - 12 zile de îngrijiri medicale pentru recuperare.Un incident șocant a avut loc săptămâna trecute, în stațiunea Costinești. Victima, Sabin Mihalache, un sportiv din București, a reclamat oamenilor legii că totul a pornit de la faptul că agresorii s-au legat de prietena lui, iar el i-a sărit în ajutor. Acesta, practicant de culturism, a povestit pe pagina lui de Facebook cum s-a derulat evenimentul. „Noaptea trecută (n.r. noaptea de 13 spre 14 august ) în Costinești zece țigani dintr-un clan din această zonă m-au atacat. Eram cu prietena mea și ne plimbam, când unul dintre ei a atins-o cu palma pe fund. Nu am putut să mă abțin și am reacționat… I-am împins pe unul dintre ei și am vrut să îi dau un pumn, însă au apărut încă nouă din clanul lor. În condițiile în care eram singur, doar cu prietena mea, aceștia au scos un cuțit, moment în care au prins curaj și au început să lovească din toate părțile, au încercat să mă înjunghie de mai multe ori și ultima dată au încercat să îmi înfigă cuțitul în cap. Am reușit să mă apăr și mi-au înfipt cuțitul în antebraț. Și nu s-au oprit aici, însă am reușit până la urmă să mă pun pe jos și să îi țin la distanță cu picioarele, în timp ce opt dintre ei continuau să îmi care picioare în cap. (…) Într-un final au fugit”, a relatat sportivul referitor la agresiune.Alarmantă este, în aceeași măsură, atitudinea lucrătorilor de la unitățile din zonă și a turiștilor, care au asistat la incident. „M-au lăsat în fața magazinului, pe jumătate inconștient și cu o plagă înjunghiată de zece centimetri, din care țâșnea sângele. Vânzătorul din fața magazinului, care era român mi-a spus să mă mut pe partea cealaltă a străzii, pentru că îi murdăream asfaltul de sânge. Faleza era full de bărbați, însă toți treceau mai departe, pentru că nu se merita să își riște concediul pentru a ajuta un necunoscut. Singura persoană care s-a băgat a fost o femeie care l-a împins pe unul dintre țigani”, a continuat bărbatul. Victima a fost operată de urgență, iar polițiștii au demarat o anchetă. Până în prezent au fost identificați cinci suspecți, care sunt anchetați în libertate pentru loviri sau alte violențe.