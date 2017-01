UPDATE. Copilotul accidentului aviatic de pe lacul Siutghiol, scos la mal. Starea sa este gravă

1

Sanse minime!?!

Se spune ca speranta moare ultima, dar ce rost sa ne imbatam cu apa plata? Cum adica "sanse minime"? Mai bine spus sansele sunt zero. Cine poate supravietui dupa 5 ore de stat in apa? Si asta fara a mai pune la socoteala temperatuta apei. Doctorul Arafat, bate niste campi imensi, care se intind din Romania pana in Palestina. Acest om s-a transformat de-a lungul timpului intr-un politruc infect.