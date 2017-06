UPDATE - BĂRBATUL DIN CONSTANŢA, LOVIT ÎN CAP DE SOŢIE, CU O TIGAIE, A MURIT LA SPITAL

UPDATE - BĂRBATUL DIN CONSTANȚA, LOVIT ÎN CAP DE SOȚIE, CU O TIGAIE, A MURIT LA SPITAL

Bărbatul a decedat la spital, în timp ce era internat la terapie intensivă.Ca urmare a cercetărilor în cazul săvârșirii unei tentative de omor, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au identificat-o pe Mariana C., în vârstă de 60 de ani, din Constanța, bănuită de comiterea faptei.Potrivit anchetatorilor, ieri, femeia în cauză și-ar fi agresat soțul, pe care l-ar fi lovit cu o tigaie și apoi cu o sticlă în cap. Pentru că femeia în cauză este cunoscută cu antecedente medicale, fiind internată în nenumărate rânduri la Secția de Psihiatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, astăzi urmează a fi examinată psihiatric pentru a i se stabili discernământul.Polițiștii constănțeni continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.